Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en dit plus sur son histoire et dévoile des monstres issus de Monster Hunter Wilds

Un monde en crise et une quête de réconciliation

Diffusé en début de mois, le trailer sorti à l’occasion de l’annonce de la date de sortie a droit à une version étendue avec de nouvelles images de gameplay et des cinématiques qui nous donnent plus de détails sur l’intrigue. Le directeur du jeu, Kenji Oguro, a ainsi partagé des révélations sur l’univers et le système de combat du prochain opus de la série.

L’histoire de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se déroule dans un contexte où un phénomène environnemental l’“Empiétement des cristaux” exacerbe les tensions entre les royaumes d’Azuria et de Vermeil. On incarne un (ou une) Rider chargé d’enquêter sur un mystérieux Quartz d’œuf lié à ce phénomène. Au fil de vos aventures, vous allez croiser des monstres de la franchise et les apprivoiser afin de protéger les espèces menacées, tout en aidant à restaurer des écosystèmes endommagés.

En matière de monstres justement, on a pu constater la présence du Chatacabra et du Rey Dau, deux créatures inédites introduites dans Monster Hunter Wilds. Nous avons aussi droit à des images du gameplay à dos de Monsties dans les environnements ouvert pour grimper ou voler dans les airs. Ces actions s’étendront même dans les combats avec des attaques spéciales en ouverture pour prendre l’avantage dès le début d’un affrontement. L’un des nouveaux mécanismes phares est le Synchro Rush : une action de groupe coordonnée où tous les membres du groupe unissent leur force pour infliger des dégâts massifs.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est prévu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).