Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Après plusieurs heures au-delà de la démo, le RPG impressionne

Note : nous avons joué sur PS5 à une version du jeu en cours de développement.

Walker Rider Ranger

La narration n’a jamais été le point fort de la licence Monster Hunter. Même si Capcom a fait de nombreux efforts pour combler ce manque, la chasse aux monstres reste la priorité et suffit généralement à compenser cette faiblesse. En revanche, pour un RPG comme la série Monster Hunter Stories, cet aspect devient plus problématique. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin avait déjà marqué de nets progrès par rapport au premier opus et, d’après ce que nous avons pu voir durant les deux premiers chapitres du jeu, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection porte la narration à un tout autre niveau. Nous un cadre plus mature, plus dramatique et même politique, sans pour autant oublier de garder une ambiance bon enfant qui réchauffe le cœur.

L’histoire se déroule plusieurs générations après les événements de Stories 2 et met en scène deux royaumes, Azuria et Vermeil. Tous deux sont au bord d’un conflit majeur alors que l’équilibre naturel du monde s’effondre. La raréfaction des monstres, combinée à un phénomène mystérieux affectant l’écosystème, pousse les nations vers la guerre. Dans ce contexte, le protagoniste est l’un des derniers Riders capables de former un lien avec les monstres et se retrouve au cœur d’un événement déterminant. Alors qu’il était enfant, il a été témoin de la naissance de deux Rathalos jumeaux, dont l’existence semble liée à la catastrophe qui frappe le monde.

Devenu adulte, prince (ou princesse) d’Azuria et Rider accompli, il devra comprendre l’origine de ce phénomène et restaurer l’équilibre écologique avant que la crise ne dégénère en guerre totale. Pour cela, il devra s’aventurer sur les terres interdites, accompagné de ses amis et collègues Rangers. Ce que vous avez pu découvrir dans la démo ne constituait qu’une mise en bouche destinée à introduire l’univers et les personnages, avant le véritable début de l’aventure. Ayant pu progresser davantage et terminer le chapitre 2, nous confirmons nos bonnes impressions concernant la narration de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Au-delà de quelques moments dramatiques, ce sont surtout les personnages qui surprennent le plus. Capcom a pris soin de développer l’ensemble des membres de la troupe des Rangers, permettant de s’y attacher rapidement. Si le principe se confirme, chaque chapitre de l’histoire principale débloque des épisodes annexes dédiés à chaque membre de l’équipe, ce qui permet d’en apprendre davantage sur leurs motivations et leur passé. Le groupe se révèle pour l’instant assez hétéroclite, avec des profils qui se complètent bien. Même Rudy, la mascotte Palico de cet opus, se montre plus sympathique et intéressante que Navirou.

Des monstres rapides et furieux

Le gameplay reste fondé sur la formule de la série, à savoir un RPG stratégique au tour par tour centré sur la relation entre le Rider et ses Monsties, mais il introduit plusieurs évolutions notables qui rendent les affrontements bien plus agréables que dans le précédent titre. Les combats reposent toujours sur la logique tactique opposant différents types d’attaques selon un système de pierre-papier-ciseaux, mais les nouvelles mécaniques, comme les jauges spéciales et les attaques synchronisées, apportent davantage de dynamisme et de moments spectaculaires, en plus des sublimes attaques spéciales de la franchise qui sont encore plus impressionnantes grâce à cette qualité visuelle rehaussée.

Afin de briser les parties des monstres ennemis ou de capitaliser sur leurs faiblesses, il est toujours possible de changer de Monstie et d’arme au début de chaque tour. Pour nous épauler, nous disposons également d’un compagnon et de son Monstie, qui nous assistent durant les affrontements. Ces derniers sont gérés par l’IA, mais ils sont heureusement loin d’être des boulets en combat. En complétant leurs chapitres annexes, vous débloquez d’ailleurs de nouvelles armes ainsi que de nouvelles capacités pour leurs Monsties. Ce qui surprend le plus dans cette évolution du système de combat concerne l’équilibrage et la hausse du niveau de challenge. Dans Stories 2, les combats pouvaient parfois se montrer répétitifs et mécaniques (la difficulté étant surtout réservée aux affrontements multijoueurs), là où Monster Hunter Stories 3 ne fait aucun cadeau si l’on n’est pas correctement préparé.

Chaque combattant dispose de trois cœurs, et une fois ceux-ci épuisés, la partie se solde par un game over. Exception faite pour l’allié contrôlé par l’IA, qui se retrouve simplement hors combat pendant un ou deux tours avant de revenir sur le champ de bataille. Même avec un bon équipement et un Monstie de niveau élevé, les K.O. en un coup restent fréquents. Le jeu nous oblige ainsi à bien connaître les monstres, leurs faiblesses, leurs attaques, les parties à cibler en priorité et les altérations d’état à appliquer. Les objets jouent également un rôle bien plus important et ne sont plus de simples consommables de RPG. Comme pour le jeu de chasse original, ils peuvent se révéler déterminants et renverser la situation à notre avantage.

Le sommet de la difficulté est atteint avec les monstres furieux, des créatures altérées par les œufs de quartz de l’environnement et nettement plus puissantes que les espèces classiques. Les vaincre dans une région permet d’installer un camp et d’accéder aux options de restauration de l’écosystème. Encore un cran au-dessus se trouvent les espèces invasives. Nous n’avons pas encore réussi à en vaincre une pour le moment, mais ces boss sont d’abord destinés à être repoussés dans le scénario afin d’obtenir un œuf appartenant à une espèce en voie d’extinction. Même lorsque l’objectif consiste simplement à les repousser vers leur tanière, la tâche peut devenir impossible si l’on n’a pas collecté au préalable les indices nécessaires pour analyser leurs faiblesses.

On retrouve ainsi un petit système de déduction plutôt sympathique, même si les dialogues gâchent parfois le plaisir en donnant presque toute la solution. En revanche, nous aurions apprécié pouvoir consulter la Monstropédie en plein combat, ne serait-ce que pour disposer d’un récapitulatif des informations déjà apprises ainsi que des types d’attaques de chaque monstre (le menu du combat ne nous donne que les faiblesses élémentaires et d’affliction). Au bout d’un moment, difficile de tout retenir au fur et à mesure que l’on découvre de nouveaux monstres.

Restaurer l’écosystème par la démographie Monstie

L’un des plaisirs intacts de la licence reste la chasse aux œufs et la course aux Monsties les plus forts en combinant la qualité des œufs et les talents que l’on peut leur octroyer via le Rite de Transmission, déjà présents dans les précédents jeux et fonctionnant un peu comme un système de morpion. En alignant des couleurs et des types de talents, il est possible de déclencher des bingos offrant des bonus de statistiques.

La principale innovation de cet épisode réside dans la restauration de l’écosystème, évoquée plus haut. Plutôt que de simplement capturer ou faire éclore des monstres, il devient possible de réintroduire certaines espèces dans leur environnement naturel afin de restaurer l’équilibre des régions explorées. Ce processus influence directement la présence de nouvelles créatures, la qualité des œufs trouvés dans les zones, l’apparition de monstres rares via des mutations, ainsi que l’obtention de talents uniques liés à la région où ces œufs sont récoltés. L’évolution de l’écosystème devient ainsi un élément central de la progression, non seulement pour découvrir de nouveaux monstres, mais surtout pour créer le Monstie idéal.

Pour le moment, l’exploration semble être l’aspect où la série se renouvelle le moins. Certes, on retrouve davantage de verticalité et une meilleure exploitation des talents des monstres, mais l’ensemble donne tout de même un sentiment d’étroitesse. On pouvait s’attendre à des environnements un peu plus ouverts, mais rien ne dit que la suite ne comblera pas ce manque.

Inutile de s’étaler sur la partie visuelle et technique étant donné que la démo gratuite vous a déjà donné un aperçu plus que flatteur. Capcom signe ici l’un des plus beaux rendus anime/cel-shading de ces dernières années dans l’industrie, avec une direction artistique qui capte immédiatement l’œil. Autre atout artistique. Par ailleurs, ce troisième opus profite également des inspirations des derniers jeux de chasse de la série principale. Le chapitre 2 constitue ainsi presque un hommage à Monster Hunter Rise, avec notamment un affrontement contre un Magnamalo, ainsi que le retour des Chumskys.

Avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom semble avoir trouvé un équilibre plus solide entre narration et gameplay, en proposant un scénario plus mature et des personnages mieux développés, tout en conservant l’identité stratégique et accessible qui fait le charme de la série. Les combats gagnent en intensité grâce à un niveau de challenge revu à la hausse et à des mécaniques plus dynamiques, tandis que le système de restauration de l’écosystème introduit une dimension de progression particulièrement intéressante pour les amateurs d’optimisation. Tout n’est pas encore parfait, notamment du côté de l’exploration qui demeure parfois trop linéaire, mais l’ensemble laisse entrevoir un épisode particulièrement ambitieux. Si les chapitres suivants confirment cette montée en puissance, Monster Hunter Stories 3 a clairement le potentiel de s’imposer comme l’un des RPG majeurs de l’année.