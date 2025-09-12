Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026

La chasse aux œufs aura lieu plus tôt en 2026

Après deux opus d’abord exclusif aux consoles Nintendo avant de s’étendre plus tard aux autres plateformes, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira bien mondialement sur plusieurs plateformes. Toutefois, fidèle à la tradition, le titre annonce sa date de sortie lors du dernier Nintendo Direct. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira donc le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Pour rappel, le scénario se déroule deux cents ans après une guerre ayant fracturé les royaumes d’Azuria et de Vermeil. L’éclosion inattendue de deux Rathalos jumeaux à partir d’un œuf unique déclenche une intrigue où l’équilibre des royaumes est menacé. Vous pourrez élever une équipe de Monsties (les monstres de la série) et nouer des liens forts avec eux. Au niveau des affrontements, on reste sur un système de combats tactiques au tour par tour, comme pour les précédents épisodes.

Nous avions largement apprécié les deux premiers opus et celui-ci semble encore plus ambitieux. N’étant pas d’abord pensé pour la Switch, nous devrions avoir des visuels encore plus travaillés et cela semble être le cas d’après ce que l’on voit, rien que pour la version Switch 2.