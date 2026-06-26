Monster Hunter Stories 3 accueille Navirou avec un nouveau DLC et un mode de difficulté inédit

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Capcom continue de soutenir Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection avec l’arrivée d’un nouveau DLC scénarisé payant et d’une grosse mise à jour gratuite destinée aux amateurs de challenge. Le tout a été présenté par le producteur de la série, Ryozo Tsujimoto, lors du dernier Capcom Spotlight. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - DLC Key art

« Somehow, Navirou returned »

Proposé à une dizaine d’euros, le DLC « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » explore les origines du Felyne royal et de ses ancêtres qui l’ont précédé il y a bien longtemps. Cette nouvelle aventure met en scène Rudy dans une situation inattendue qui l’amène à rencontrer une figure emblématique de la saga : Navirou.

Capcom précise que les possesseurs des éditions Deluxe et Premium Deluxe ont automatiquement accès à ce contenu sans coût supplémentaire.

Lors de ce nouveau périple, il vous faudra affronter le terrible Nergigante, mais malheureusement, celui-ci ne pourra pas être recruté en tant que Monstie. D’autre part, ce puissant dragon ancien n’est pas le seul monstre redoutable auquel les fans du jeu de chasse devront faire face. Il faudra aussi compter sur les monstres Royaux. Il s’agit de versions améliorées des créatures déjà présentes dans le jeu.

La mise à jour ajoute également un combat final encore plus difficile. Si vous parvenez à remporter ce défi, les monstres royaux apparaitront plus souvent. Capcom vous donne ainsi encore plus de raison de farmer vos œufs et les traits de vos Monsties pour tenir le choc.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un spin-off particulièrement réussi. Si vous aimez les RPG au tour par tour et l’univers Monster Hunter, il n’y a pas à hésiter. Nous vous renvoyons vers notre test du titre pour plus d’informations.

L’aventure parallèle « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox X|S et PC (Steam).

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 13/03/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Future Games Show : Résumé complet des 40 annonces (Remothered, Ritual Tides, Life is Strange…)

pc ps5
Future Games Show : Résumé complet des 40 annonces (Remothered, Ritual Tides, Life is Strange…)

Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – le meilleur épisode de la série ?

pc ps5 xbox series switch 2
Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – le meilleur épisode de la série ?

Monster Hunter Stories 3 s’est inspiré de Metaphor et Clair Obscur: Expedition 33 pour son système de combat

pc ps5 xbox series switch 2
Monster Hunter Stories 3 s’est inspiré de Metaphor et Clair Obscur: Expedition 33 pour son système de combat

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Après plusieurs heures au-delà de la démo, le RPG impressionne

pc ps5 xbox series switch 2
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Après plusieurs heures au-delà de la démo, le RPG impressionne
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Afro Game Showcase : Le résumé complet de toutes les annonces
Afro Game Showcase : Le résumé complet de toutes les annonces
Xbox augmente (encore) le prix de ses consoles, cette fois-ci de 100 à 150 dollars
xbox series
Xbox augmente (encore) le prix de ses consoles, cette fois-ci de 100 à 150 dollars
The Witch’s Bakery : Le jeu d’aventure français dispose enfin d’une date de sortie, calée au mois d’août
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Witch’s Bakery : Le jeu d’aventure français dispose enfin d’une date de sortie, calée au mois d’août
Sony annonce qu’il licencie une grande partie des employés de Bungie, et pas que ceux qui travaillaient sur Destiny 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Sony annonce qu’il licencie une grande partie des employés de Bungie, et pas que ceux qui travaillaient sur Destiny 2
En vendant GTA 6 dans une boite sans disque, Take-Two se met tout un marché (et un public) à dos
ps5 xbox series
En vendant GTA 6 dans une boite sans disque, Take-Two se met tout un marché (et un public) à dos
Enshrouded quittera l’accès anticipé le 15 octobre et arrivera enfin sur PS5
pc
Enshrouded quittera l’accès anticipé le 15 octobre et arrivera enfin sur PS5
The Seven Deadly Sins Origin : la mise à jour 1.6 disponible, voici les nouveautés (Elizabeth, SSR gratuit…)
pc ps5 ios android
The Seven Deadly Sins Origin : la mise à jour 1.6 disponible, voici les nouveautés (Elizabeth, SSR gratuit…)
Tim Sweeney (Epic Games) a presque envie de réinventer le NFT en « connectant les systèmes économiques des jeux » entre eux
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Tim Sweeney (Epic Games) a presque envie de réinventer le NFT en « connectant les systèmes économiques des jeux » entre eux
La version complète de Ratatan a encore besoin de temps et voit sa sortie être décalée à cet automne
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
La version complète de Ratatan a encore besoin de temps et voit sa sortie être décalée à cet automne
Arc Systems Works va publier Qliphah in Providence’s Shadow, un RPG tactique dans une ville de Tokyo détruite
pc ps5 switch
Arc Systems Works va publier Qliphah in Providence’s Shadow, un RPG tactique dans une ville de Tokyo détruite
Dead or Alive 6: Last Round vient à peine de sortir qu’un nouveau DLC est annoncé pour cet été
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round vient à peine de sortir qu’un nouveau DLC est annoncé pour cet été
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira aussi sur Switch 2 avec tous ses DLC
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira aussi sur Switch 2 avec tous ses DLC
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment le Pérou a été réinventé dans le deuxième épisode des coulisses du développement
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Grand Theft Auto VI est déjà disponible en promotion chez ces revendeurs, dépêchez-vous !
ps5 xbox series
Grand Theft Auto VI
GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?
Sony vous promet que c’est sur PS5 que vous pourrez profiter au mieux de GTA 6
ps5 xbox series
Sony vous promet que c’est sur PS5 que vous pourrez profiter au mieux de GTA 6
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners présentera ses premières images le 29 juin
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners présentera ses premières images le 29 juin
Pokémon TCG Pocket dévoile sa nouvelle extension Jours Heureux, placée sous le signe de la mignonnerie
ios android
Pokémon TCG Pocket dévoile sa nouvelle extension Jours Heureux, placée sous le signe de la mignonnerie
Un actionnaire de Kadokawa tente de renverser le PDG en place, en l’accusant d’avoir mal géré l’entreprise suite au succès d’Elden Ring
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Un actionnaire de Kadokawa tente de renverser le PDG en place, en l’accusant d’avoir mal géré l’entreprise suite au succès d’Elden Ring
GTA 6 : Rockstar semble confirmer un lancement uniquement centré sur la campagne solo
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar semble confirmer un lancement uniquement centré sur la campagne solo
Les détails de l’Édition Ultime de GTA 6 sont connus, voici ce qu’elle contient
ps5 xbox series
Les détails de l’Édition Ultime de GTA 6 sont connus, voici ce qu’elle contient
Voici enfin le prix de GTA 6 ainsi que celui de son édition Ultime
ps5 xbox series
Voici enfin le prix de GTA 6 ainsi que celui de son édition Ultime
GTA 6 : La version physique du jeu ne comprendra pas de disque, mais un code de téléchargement
ps5 xbox series
GTA 6 : La version physique du jeu ne comprendra pas de disque, mais un code de téléchargement
GTA 6 : Les précommandes du jeu ouvriront à minuit heure locale
ps5 xbox series
GTA 6 : Les précommandes du jeu ouvriront à minuit heure locale