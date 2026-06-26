Monster Hunter Stories 3 accueille Navirou avec un nouveau DLC et un mode de difficulté inédit

« Somehow, Navirou returned »

Proposé à une dizaine d’euros, le DLC « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » explore les origines du Felyne royal et de ses ancêtres qui l’ont précédé il y a bien longtemps. Cette nouvelle aventure met en scène Rudy dans une situation inattendue qui l’amène à rencontrer une figure emblématique de la saga : Navirou.

Capcom précise que les possesseurs des éditions Deluxe et Premium Deluxe ont automatiquement accès à ce contenu sans coût supplémentaire.

Lors de ce nouveau périple, il vous faudra affronter le terrible Nergigante, mais malheureusement, celui-ci ne pourra pas être recruté en tant que Monstie. D’autre part, ce puissant dragon ancien n’est pas le seul monstre redoutable auquel les fans du jeu de chasse devront faire face. Il faudra aussi compter sur les monstres Royaux. Il s’agit de versions améliorées des créatures déjà présentes dans le jeu.

La mise à jour ajoute également un combat final encore plus difficile. Si vous parvenez à remporter ce défi, les monstres royaux apparaitront plus souvent. Capcom vous donne ainsi encore plus de raison de farmer vos œufs et les traits de vos Monsties pour tenir le choc.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un spin-off particulièrement réussi. Si vous aimez les RPG au tour par tour et l’univers Monster Hunter, il n’y a pas à hésiter. Nous vous renvoyons vers notre test du titre pour plus d’informations.

L’aventure parallèle « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox X|S et PC (Steam).