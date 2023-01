Accueil » Actualités » MLB The Show 23 annoncé et daté au 28 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Bien qu’elle ne fasse pas forcément partie des licences sportives les plus populaires, MLB The Show a droit à son épisode annuel à l’image des séries FIFA et NBA 2K. Et, pour le plus grand bonheur des fans de baseball, ce sera à nouveau le cas en 2023. Hier soir, San Diego Studio et Sony Interactive Entertainment ont annoncé que MLB The Show 23 sortira le 28 mars prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Jazz Chisholm Jr. (Miami Marlins) sur la jaquette

Hormis cette information, les développeurs n’ont pas dévoilé grand-chose sur le titre si ce n’est que c’est le joueur de deuxième base des Miami Marlins, Jazz Chisholm Jr., qui sera sur la jaquette cette année. Les autres nouveautés de cet opus seront partagées dans les jours et semaines à venir par l’intermédiaire des lives « Feature Premiere » qui seront diffusés sur Twitch et YouTube.

MLB The Show 23 sera disponible d’ici environ deux mois sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo. Le jeu sera cross-play et cross-save dès le lancement. De plus, s’il devrait prendre en charge le Smart Delivery sur les plateformes Xbox, les joueurs et joueuses PlayStation seront obligé(e)s de débourser 10€ pour bénéficier de la mise à niveau PS4/PS5 sauf si ces derniers/dernières possèdent l’édition Collector. Le contenu de celle-ci sera présentée ce jeudi 2 février.