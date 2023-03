MLB The Show 23

MLB The Show 23 est un jeu de sport centré sur le baseball développé par San Diego Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. Jazz Chisholm est la star présente sur la jaquette cette année. Avec la promesse d'un épisode encore plus réaliste, le titre embarque plus de 5000 nouvelles animations de gameplay, avec des modifications de la compétence Clutch ainsi que des améliorations sur la Défense.