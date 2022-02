MLB The Show 22

MLB The Show 22 est un jeu de sport dédié à la Ligue majeure de baseball nord-américaine 2022 développé par SIE San Diego Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. Premier titre de la licence à sortir sur Nintendo Switch et mettant en avant le joueur japonais des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, sur sa jaquette, cet épisode promet d'embarquer un mode Diamond Dynasty refait à neuf ainsi que quelques ajustements de gameplay et de supporter les fonctionnalités cross-play et cross-save sur toutes les plateformes.