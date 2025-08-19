World of Warcraft Midnight se dévoile dans une magnifique cinématique et fait le point sur ses nouveautés

Xal’atath mène la danse

Ce soir s’est déroulé l’Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture de la Gamescom. Toujours animée par ce bon vieux Geoff Keighley, cette conférence permet de mettre en lumière certains gros jeux présents (ou non) sur le salon Allemand. Blizzard fait partie des invités d’honneur puisqu’en plus de proposer de nombreuses animations sur place pendant le salon ainsi qu’une démo jouable, l’éditeur avait à cœur de dévoiler sa toute première cinématique pour World of Warcraft : Midnight.

Second volet de la saga de l’Âme-monde entamé avec The War Within, Midnight va nous confronter au Vide, qui gagne en puissance et qui impose le combat à la surface. Cette première vidéo nous plonge dans les intrigues qui se profilent et nous permet d’apercevoir les grandes lignes scénaristiques de ce nouveau chapitre. Et comme toujours avec Blizzard, on se régale devant cette cinématique, qui nous prouve une fois de plus que l’éditeur sait s’y prendre dans ce domaine.

On y voit une féroce bataille entre les troupes d’Elfes de sang et les forces du vide, menée par Xal’atath, un personnage que les joueurs et joueuses commencent à bien connaître. D’abord introduit comme le nom d’une dague pendant la période de l’Empire Noir, elle a été développée dans la campagne de The War Within, développant peu à peu son influence sur l’histoire. Ici, on la voit clairement comme l’antagoniste principale de la cinématique, bien entourée des forces du Vide, dans un affrontement qui prend place au Puits de Soleil.

Malheureusement, la cinématique se termine sur un « 2026 », sans plus de précisions quant à la période de sortie. Peu de temps après la diffusion de la cinématique, les précommandes ont été lancées sur le site officiel.

Les nouveautés de Midnight

Quelques instants après, la chaîne officielle a publié une autre vidéo, cette fois-ci une bande-annonce de gameplay. Celle-ci permet d’apercevoir les grandes nouveautés attendues, avec quelques images en jeu. Si certains recoins ou mécaniques étaient déjà connus (ou scrutés par les fans), certaines fonctionnalités sont confirmées pour la première fois.

Les nouvelles zones

Pour les anciens ayant connu The Burning Crusade, la nostalgie ne sera sans doute pas trop loin puisque l’île de Quel’Danas sera le théâtre de changements. La ville de Lune-d’Argent sera entièrement reconstruite pour servir de base tout au long de l’extension, avec de nouveaux lieux tels que le sanctum de la Lumière et les jardins du Souvenir. Historiquement rattachée aux Elfes de Sang, on nous précise que la ville est toujours à la Horde, avec des zones uniquement réservées à cette faction.

Zul’Aman, Tempête du Vide et Harandar sont présentés comme les nouvelles zones de cette extension, tandis que les bois des Chants éternels auront droit à leur lot de modifications. On nous parle de nouvelles menaces parmi lesquelles figurent les forces du Vide, le luméclat (un lacis magique), le retour des Trolls amani, et les cultistes du Vide. Trois gouffres (Place Parhélion, Calamité Universitaire et L’enclave Ombreuse) et trois donjons (flèche de Coursevent, terrasse des Magistères et Allée du meurtre) feront office d’activités de groupe.

Voici les détails pour les trois premières zones :

Zul’Aman : Une zone qui dévoile les terres ancestrales des tribus de la forêt, des forêts anciennes et montagnes regorgeant d’animaux sauvage, où l’on peut découvrir les temples des Loas ainsi que les nouveaux chefs, Zul’jarra et Zul’jan, petits-enfants de Zul’jin Gouffres : Place Parhélion , Calamité Universitaire et L’enclave Ombreuse Donjons : Antre de Nalorakk et Cavernes de Maisara

: Une zone qui dévoile les terres ancestrales des tribus de la forêt, des forêts anciennes et montagnes regorgeant d’animaux sauvage, où l’on peut découvrir les temples des Loas ainsi que les nouveaux chefs, Zul’jarra et Zul’jan, petits-enfants de Zul’jin Harandar : Cette jungle fongique primitive qui s’étend autour des racines des Arbres-Mondes est la terre des Haranir , nouvelle race alliée Gouffre : Tanière des Échos Donjon : Val Aveuglant

: Cette jungle fongique primitive qui s’étend autour des racines des Arbres-Mondes est la terre des , nouvelle race alliée Tempête du vide : Présenté comme un monde lointain et chaotique imprégné d’énergie du Vide où les créatures se battent pour dévorer non seulement les héros d’Azeroth, mais aussi entre elles. Gouffres : Halte de l’Ombre-Garde , Sanctum des Tue-Soleil et Éminence du Tourment Donjons : Arène de la Cicatrice du Vide et Point-nexus Xenas

: Présenté comme un monde lointain et chaotique imprégné d’énergie du Vide où les créatures se battent pour dévorer non seulement les héros d’Azeroth, mais aussi entre elles.

La nouvelle race, les Haranir

Apparue dans l’extension The War Within, la nouvelle race alliée s’appelle les Haranir. Ce sont d’anciens chasseurs dotés de caractéristiques bioluminescentes, qui vivent dans des maisons faites de racines et de champignons. Voici les classes disponibles avec cette race :

Guerrier

Chasseur

Voleur

Prêtre

Chaman

Mage

Démoniste

Moine

Druide

Un nouveau système, la Traque (et le Housing)

Midnight introduira une nouvelle mécanique de chasse, la traque. Cette fonctionnalité vous permettra de chasser des cibles puissances dans des zones à priori propices aux embuscades. Trois modes de difficulté (Normal, Difficule, Cauchemardesque) seront disponibles et cela vous permettra de recevoir diverses récompenses, comme des objets montures, titres et autres meubles pour votre Logis.

L’occasion de rappeler que le Housing sera l’une des grandes nouveautés de l’extension. Cela vous permettra d’avoir votre propre chez-vous, de le personnaliser et d’y passer du bon temps. Nous pourrons d’ailleurs mettre les mains dessus pendant la Gamescom.

Et d’autres nouveautés

On vous invite évidemment à scruter le site officiel pour connaître la moindre nouveauté de l’extension. Mais Blizzard a déjà évoqué d’autres ajouts, comme une nouvelle spécialisation pour les chasseurs et chasseuses de démons (Dévoration, une spé DPS à moyenne distance), quelques nouveautés pour la partie JcJ avec la colline Meurtrière et les Terrains d’enchaînement et quelques modifications de l’interface utilisateur et confort de jeu.

Pour rappel, World of Warcraft Midnight est la seconde extension du triptyque de la saga de l’Âme-monde et sera déployé en 2026, sans date plus précise. Comme toujours, le pré-patch sera déployé quelques semaines plus tôt et permettra d’aborder certaines de ces nouveautés.