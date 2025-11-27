World of Warcraft : L’extension Midnight a enfin une date de sortie et arrivera début mars 2026

La grande saga continue

L’aventure au sein du MMO continuera donc le 3 mars 2026 à minuit tout pile (heure de Paris), date à laquelle l’extension Midnight sera disponible sur World of Warcraft. Cette extension permettra donc d’en découvrir un peu plus sur le récit global du MMO, tout en mettant en place des nouveautés très attendues, comme des nouvelles zones ou bien une nouvelle race (les Haranir) le système de housing.

Blizzard nous informe aujourd’hui que précommander l’extension vous permettra d’ailleurs de prendre les devants concernant votre petit chez-vous, et ce dès le 3 décembre :

« Avec la sortie de la mise à jour du prologue de Midnight, « L’avertissement », les joueurs et les joueuses qui ont acheté une édition de l’extension Midnight pourront rejoindre un quartier, choisir une maison et commencer à la personnaliser avec l’accès anticipé au logis ! Si vous ne possédez pas encore Midnight, pas d’inquiétude. Vous pourrez tout de même commencer à obtenir des décorations via divers hauts faits et activités ou en les achetant dans des commerces aux quatre coins d’Azeroth. »

Vous obtiendrez également des éléments de décorations exclusifs, mais aussi la monture volante, Surgisseur de Lumière du Vide, un Sésame amélioré pour le niveau 80 et tout plein d’autres bonus comme des ensembles de transmogrification ou des mascottes faucons-dragons Soubrespoir et Tristeplumes. Tout cela sera à découvrir d’ici quelques semaines dans le MMO.