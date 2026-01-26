Blizzard va organiser des showcases autour de World of Warcraft, Overwatch et Diablo dans les jours à venir

Pas de StarCraft, désolé

Pour fêter ses 35 ans, Blizzard a décidé de sortir de son mutisme et de profiter de cet événement pour évoquer le futur de ses licences fétiches. Non pas avec un showcase, mais avec quatre, qui seront dédiés à chaque série, à savoir World of Warcraft, Diablo, Overwatch, et HearthStone :

« Depuis 35 ans, Blizzard prend forme grâce aux mondes que nous créons et aux joueurs qui leur donnent vie. Vous avez combattu dans World of Warcraft, participé à des batailles dans Diablo, joué vos cartes dans Hearthstone et défendu vos positions dans Overwatch. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Et maintenant, un nouveau chapitre s’ouvre. Au cours des prochaines semaines, chaque monde dévoilera ses nouveautés. Si ces jeux vous tiennent à cœur, nous serions ravis de vous y retrouver. Il ne s’agit pas de simples mises à jour. Elles s’inscrivent dans la vision de Blizzard, une vision partagée avec les joueurs qui nous accompagnent depuis le début. »

Il faudra donc noter quatre rendez-vous sur vos agendas :

World of Warcraft: State of Azeroth : le 29 janvier à 18 heures

: le 29 janvier à 18 heures Overwatch Spotlight : le 4 février à 19 heures

: le 4 février à 19 heures Hearthstone Spotlight : le 9 février à 18h30

: le 9 février à 18h30 Diablo 30th Anniversary Spotlight : le 11 février à 23 heures

L’émission World of Warcraft devrait logiquement s’attarder sur l’extension Midnight qui arrivera début mars, tandis que l’émission centrée sur Diablo pourrait nous révéler la prochaine classe du jeu via l’extension Lord of Hatred. Réponse d’ici quelques jours, avec une actualité plus que chargée chez Blizzard.