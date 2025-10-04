Microsoft s’apprêterait à lancer une variante gratuite du Xbox Cloud Gaming… avec de la publicité

En réalité, cette nouvelle option gratuite en serait à un stade très avancé de son développement puisque selon nos confrères de The Verge, et plus particulièrement le très initié Tom Warren, les employés de Microsoft seraient déjà en train d’utiliser cette fonctionnalité, avant le déploiement en bêta public dans les prochains mois.

De la pub pour jouer à ses propres jeux

Vous avez bien lu, cette fonctionnalité intéressant le Xbox Cloud Gaming, elle aurait toutefois de sérieuses restrictions d’utilisation ou de contenu : cette version gratuite permettrait de jouer en cloud gaming à des titres financés par la publicité certes, mais il semblerait que l’on parle ici de nos propres jeux déjà possédés dans notre bibliothèque, en y ajoutant les quelques jeux éligibles aux Free Play Days (permettant d’essayer des jeux gratuitement le temps d’un week-end) mais aussi quelques jeux Xbox Retro Classics.

Cette nouvelle option ne concernait donc absolument pas les jeux de l’Xbox Game Pass et encore moins les jeux day one bien entendus, désormais réservés au palier le plus élevé à 26,99 € mensuels. D’après les informations recueillies par The Verge, et qui tendent encore à être vérifiées lors d’une annonce officielle dans les prochaines mois, les tests actuels se pencheraient vers un ensemble de publicités avoisinant les deux minutes avant de pouvoir lancer une session de maximum une heure de jeu en cloud gaming, avec un maximum de cinq sessions par mois et par utilisateur.

Ce n’esst d’ailleurs pas la première fois qu’une telle offre est évoquée ou envisagée par le constructeur, mais apparemment, cette fois est la bonne. Le service serait probablement disponible sur tous les appareils accueillant le Xbox Cloud Gaming. Cependant, il reste à savoir quelle sera la résolution ou le débit alloué à ce service gratuit, maintenant que le Xbox Cloud Gaming a quitté son statut de Bêta et qu’il propose plusieurs vitesses d’accès au service en fonction de votre palier d’abonnement.