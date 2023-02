Microsoft s’apprête à retirer plus d’une quarantaine de jeux du store de la Xbox 360

La dématérialisation n’apporte vraiment rien de bon lorsqu’il s’agit de conserver le patrimoine vidéoludique de l’industrie. Plus les années avancent et plus la génération PS3 / Xbox 360 est mise au placard avec la fermeture de nombreux serveurs en ligne qui rendent certains jeux presque totalement inaccessibles, comme on a récemment pu le voir avec certains titres du catalogue Ubisoft. C’est du côté du Xbox Marketplace de la Xbox 360 qu’une nouvelle vague de disparations va avoir lieu, puisque Microsoft s’apprête à retirer plus de 40 jeux de son store, et pas n’importe lesquels.

Le début de la fin pour le store 360 ?

Dès le 7 février, Microsoft va retirer une quarantaine de jeux du store de la Xbox 360, qui ne pourront plus être achetés. Si vous possédez ces jeux, vous pourrez les télécharger sans problème, et pas de panique, les jeux qui sont aussi présents sur le store de la Xbox One ou de la Xbox Series seront toujours disponibles à l’achat. Cependant, les titres qui étaient uniquement accessibles via le store de la Xbox 360 ne pourront plus être obtenus.

Voici la liste de jeux qui vont être retirés du store de la Xbox 360 en France :

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed IV

Assassin’s Creed Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark Souls

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry 2

Final Fight: Double Impact

Iron Brigade

Jeremy McGrath’s Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle 2

Phantom Breaker: Battle Grounds

Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Skate 2

South Park: The Stick of Truth

Spelunky

Splinter Cell Conviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

Si vous jouez encore sur votre Xbox 360 et que vous souhaitez obtenir l’un de ces jeux en dématérialisé, ne tardez donc pas trop.