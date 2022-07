Ubisoft va retirer Assassin’s Creed Liberation HD et d’autres jeux de Steam, mais les titres resteront jouables

Ubisoft commence a faire le tri dans son catalogue, mais on pensait que cela s’arrêterait aux services en ligne. Il faut croire que cela va beaucoup plus loin. Après avoir effectivement annoncé qu’une quinzaine de jeux allaient se voir être amputé de leurs services en ligne, pour économiser des ressources afin de les placer vers d’autres jeux plus récents, on découvre que l’éditeur compte retirer certains jeux de Steam.

Un départ de Steam qui fait polémique

Cet après-midi, des internautes ont pu découvrir que la page Steam d’Assassin’s Creed Liberation HD avait été modifiée, avec une mention qui indiquait que le jeu ne serait plus accessible du tout dès le 1er septembre, sachant qu’il est d’ores et déjà retiré de la vente. Suite à cela, le jeu a eu droit à son petit review-bombing, jusqu’à ce que l’on apprenne que d’autres jeux comme Prince of Persia: Les Sables Oubliés et Splinter Cell Blacklist étaient aussi concernés par ce traitement.

Avec de telles déclarations, on s’attendait à ce que les jeux ne soient plus du tout jouables, même en solo et même en les ayant acheté, surtout après la première mise à jour d’Ubisoft à propos de cette histoire :

« Nous ne prenons pas à la légère la décision de retirer les services des anciens jeux Ubisoft, et nos équipes évaluent actuellement toutes les options disponibles pour les joueurs qui seront impactés lorsque les services en ligne de ces jeux seront mis hors service le 1er septembre 2022. Nous travaillons également avec nos partenaires pour mettre à jour ces informations sur toutes les pages des stores, afin que les joueurs soient pleinement informés de la suppression des services en ligne ainsi que via notre article où nous avons partagé ces nouvelles. »

Ubisoft a du mal à se faire comprendre

Sauf que finalement, il semble y avoir un léger malentendu ici. Ces jeux là resteront jouables et pourront même être retéléchargés si vous les possédez déjà, comme l’affirme IGN, qui a reçu une autre réponse de la part d’Ubisoft :

« Comme indiqué dans notre article d’assistance, seuls les DLC et les fonctionnalités en ligne seront affectés par le prochain démantèlement. Les propriétaires actuels de ces jeux pourront toujours y accéder, y jouer ou les télécharger à nouveau. »

Une communication qui a donc eu du mal à se faire entendre, et qui n’est finalement que la suite logique de la fermeture des serveurs des jeux en question. Même si cela reste dommage pour vos DLC, rassurez-vous, vous pourrez toujours jouer en solo à ces jeux sur Steam après le 1er septembre.