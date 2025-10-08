Microsoft retarde l’augmentation du prix du Xbox Game Pass Ultimate dans certains pays, mais pas en France
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La hausse du prix du Xbox Game Pass Ultimate a, comme prévu, provoqué un tollé auprès des abonnés au service. Certains se sont empressés d’annuler leur abonnement, parfois dans l’espoir de voir Microsoft réagir à une vague de désabonnements qui serait massive. Pendant que l’ampleur de cette dernière reste encore à prouver, le constructeur se voit être obligé de jouer la montre dans certains pays en retardant cette augmentation.
Un répit de courte durée pour certains pays
Le site The Verge a pu confirmer auprès de Microsoft que le Xbox Game Pass Ultimate n’augmentera pas son prix dans les semaines à venir pour les abonnés ayant activé le renouvellement automatique de l’abonnement. Mais puisque c’est trop beau pour être vrai, précisons que cela n’est mis en place que dans une poignée de pays.
Il s’agit de l’Inde, de l’Irlande, de la Corée du Sud, de la Pologne et de l’Allemagne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement en raison de certaines lois locales qui empêchent Microsoft d’augmenter le prix de son abonnement de manière immédiate pour ce type de clients. Pour les autres pays, l’augmentation est bel et bien effective, comme l’affirme Kari Perez, en charge des communications chez Xbox :
« Notre récente mise à jour du Game Pass reste inchangée. Les abonnés actuels de certains pays continueront de renouveler leur abonnement à leur tarif actuel pour le moment, conformément aux réglementations locales. Nous vous informerons à l’avance de l’entrée en vigueur des ajustements tarifaires dans ces pays. »
Ce n’est qu’une question de semaines pour ces pays, tandis qu’en France, l’augmentation est déjà effective. Un faux espoir pour celles et ceux qui espéraient avoir un peu de répit avant la hausse.
Cet article peut contenir des liens affiliés