Microsoft ne compte pas sortir de Xbox portable ou de console façon PS5 Pro selon Phil Spencer

Pas de Xbox Series « Y » ou mid-gen

Comme on le savait déjà, Microsoft était présent en force à la Gamescom. Avec son énorme stand rempli de démos jouables et de présentations, le constructeur californien avait à cœur de montrer qu’il était là au salon allemand. On a également eu pas mal d’émissions, centrées sur les futurs jeux à venir dans le Game Pass notamment, avec quelques (petites) informations ci-et-là. De plus, Phil Spencer s’est également rendu sur place et a joué le rôle du parfait communicant, en enchaînant le jeu de l’interview et en étant proche de la communauté en prenant des photos ci-et-là.

Mais ce que l’on retient sur place, ce sont ses déclarations au cours de ses différentes interventions. On a par exemple appris qu’un compromis avait été trouvé pour amener Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series d’ici la fin de l’année 2023. Phil Spencer s’est également confié à plusieurs reprises sur l’avenir des consoles chez le constructeur, avec la possible présence ou non d’une console de milieu de génération, déjà nommée par les internautes comme une Xbox Series Y.

Une question légitime puisque nous avions eu une Xbox One X sur la génération précédente, tandis que Sony semble s’atteler à une PS5 Pro qui pourrait être annoncée prochainement. Cependant, pour Phil Spencer, approché par nos confrères d’IGN lors d’une interview à la Gamescom qui lui ont demandé si une réactualisation de la génération actuelle était prévue, ce n’est pas une priorité :

Non non. Nous nous focalisons actuellement sur l’augmentation de la Xbox Series S […] Comme je l’ai dit, dans mon esprit, nous sommes en quelque sorte à la fin du commencement (ndlr : Phil Spencer sous-entend que nous entrons à la fin d’une phase de découverte de la génération pour les développeurs). Je pense donc que l’on devrait laisser les développeurs s’installer sur ce matériel et en tirer le meilleur parti.

Il rajoute également :

Mais en ce qui concerne l’augmentation de la fréquence d’images et de la résolution, je regarde simplement ce qui se passe sur PC avec des GPU et des CPU haut de gamme, et ce n’est pas toujours uniquement une question de nombre de pixels ou de résolution d’images. Je pense qu’il y a des techniques d’éclairage. Il y a un tas de choses qui entrent en jeu dans ce qui rend un jeu beau et agréable. Et nous avons énormément de marge de marge en tant qu’industrie à ce niveau.

Vous l’avez compris, s’il n’y a pas de non catégorique pour autant pour une console de milieu de génération, ce n’est clairement pas une priorité chez Xbox. Il ne faut donc pas s’attendre de nouvelle version plus puissante dans l’immédiat – et probablement pas non plus à l’avenir – la priorité étant de faire durer les machines existantes.

La Xbox portable n’est pas prévue

Cependant, ce n’est pas la seule déclaration à retenir. Phil Spencer s’est également laissé approcher par Eurogamer pour une interview assez costaud, où il revient sur la stratégie de la marque et bien d’autres choses. Plusieurs informations sont également à retenir ici, à commencer par la possible existence d’une déclinaison portable pour la Xbox. Cela ne surprendra personne, mais Microsoft ne compte pas sortir de Xbox portable.

Pour Phil, il existe déjà des solutions de remplacement, telles que le Steam Deck et explique qu’il joue lui-même avec une Asus ROG Ally lorsqu’il n’est pas chez lui : « Je sais que pour moi, ma Asus ROG Ally est ma Xbox en déplacement. Parce que presque tous les jeux prennent en charge le cross-save, ce qui me permet de suivre ma progression »

Eurogamer sous-entendait logiquement la récente présentation de la PlayStation Portal qui fait désormais partie de l’écosystème Sony et qu’il n’y a donc pas de machine propriétaire pour la marque verte, ce à quoi Phil Spencer a répondu :

Oui et je choisirai la Asus ROG Ally parce que celle sur laquelle je joue beaucoup en ce moment. Chaque fois que je m’assois et que je joue avec – je joue beaucoup à Brotato en ce moment – je me demande pourquoi je n’ai pas l’impression que c’est… pourquoi ce n’est pas une Xbox ? Qu’en est-il de l’expérience du joueur ? Oubliez la couleur du plastique ou le nom qui figure au dos de la machine. En quoi cette expérience est-elle différente lorsque je suis en déplacement que celle j’ai avec ma console ? Je pense que les différences sont de plus en plus faibles pour nous. Parce que le Game Pass est là, donc ma bibliothèque de jeux est là. Les commandes sont essentiellement les mêmes : ABXY, twin stick, gâchettes. Mes partie sauvegardées sont là. Alors oui, je n’ai pas besoin que les gens achètent un matériel en particulier pour jouer. C’est une expérience Xbox extraordinaire, même si nous n’avons pas construit l’appareil. Et je pense que c’est tout à fait normal.

Une réponse presque naturelle pour le patron de Xbox : rappelons que Microsoft a depuis longtemps défini sa stratégique autour du Game Pass, du Cloud, et de cette volonté de laisser le joueur et la joueuse jouait où elle le souhaitait. Xbox ne veut pas cantonner ses utilisateurs à ses propres machines, mais faire en sorte d’en acquérir un maximum en s’installant également sur d’autres environnements.

On notera aussi que Xbox ne compte pas abandonner la Xbox Series S. En réponse à la concession réalisée sur Baldur’s Gate 3, de ne pas inclure d’écran scindé sur cette dernière, Phil Spencer explique dans les colonnes d’Eurogamer qu’il est conscient qu’avoir une machine moins puissante ne permet pas de faire les mêmes chose, mais qu’il tient à garder un prix d’entrée de gamme, qu’il définit comme une bonne chose pour l’industrie : « Je veux m’assurer que les jeux soient disponibles sur les deux plateformes, c’est notre travail en tant que détenteur de plateforme et nous nous engageons à le faire avec nos partenaires ».

Pas de baisse de prix en prévision

Toujours dans cette même interview, la question du prix a été évoqué. Une autre interrogation légitime puisque sur les dernières générations de console, le prix des machines a progressivement baissé au fil du temps. Un phénomène considéré comme naturel pour les potentiels acquéreurs, qui ne semblent pas être en prévision pour Xbox : Phil Spencer a expliqué que les tarifs ne devraient pas baisser pour la génération actuelle :

Les prix ne baissent pas. Nous le voyons actuellement et c’est pourquoi nous avons crée la Xbox Series S. Je sais qu’il y a beaucoup de questions comme « que fait-elle ». Nous voulions nous assurer d’avoir une console à moins de 300$ parce que nous souhaitons nous développer et nous pensons qu’un prix d’entrée de gamme pour les familles ou les nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché serait important. […] Pour nous, lorsque nous réfléchissons à l’évolution de notre matériel et à l’expansion de notre clientèle, le prix est important. Mais vous ne pourrez pas commencer avec une console à 500 dollars en pensant qu’elle atteindra 200 dollars. Cela n’arrivera pas. Parce que les composants de base que vous utilisez – vous êtes habitué à la loi de Moore qui monte vers le haut et vers la droite – mais vos composants… vous ne pouvez plus les acheter en tant que fabricant de matériel parce que personne ne fabrique ce type de RAM ou d’autres composants. Ce n’est plus comme avant, où l’on pouvait prendre une spécification, puis la suivre sur 10 ans et faire baisser les prix. C’est pourquoi le prix des consoles est relativement stable.

Vous l’avez compris, hors opérations de promotion, il ne faut donc pas s’attendre à ce baisse de prix. Tout du moins, pas de baisse de prix drastique. Une évolution logique du marché à la vue de la demande de composants et de l’évolution technologique, mais aussi en réponse au fait qu’il n’y aura pas de console de milieu de génération chez Xbox, ce qui naturellement, ne fait pas dévaluer la version « FAT » parue en 2020.

Quoiqu’il en soit, avec ses nombreuses interventions, Phil Spencer a permis d’apporter quelques éclaircissements sur la stratégie et l’avenir de la marque. Pas de nouvelles machines prévues, tout du moins à court et moyen terme, que ce soit pour du milieu de génération ou une alternative portable. Et si l’on doit retenir quelque chose de cette Gamescom, c’est que Phil Spencer joue la carte de la transparence, en s’adressant directement aux médias et à la communauté. On peut s’en doute reprocher certaines erreurs ou une période de creux concernant les exclusivités Xbox, mais on peut totalement approuver le fait que Phil Spencer a définitivement apporté du bon à la marque.