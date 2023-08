Baldur’s Gate 3 arrivera bien sur Xbox cette année, mais avec une petite concession

Baldur’s Gate 3 est prévu pour le 6 septembre prochain sur PS5, tandis que les versions Xbox Series X et Xbox Series S étaient initialement attendues en 2024. Cependant, une bonne nouvelle est survenue grâce à une rencontre entre le fondateur et PDG de Larian, Sven Vincke, et Phil Spencer lors de la Gamescom. Cette rencontre a permis de trouver une solution, et le jeu devrait désormais sortir sur Xbox Series X et Series S cette année.

Super happy to confirm that after meeting @XboxP3 yesterday, we’ve found a solution that allows us to bring Baldur’s Gate 3 to Xbox players this year still, something we’ve been working towards for quite some time.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023