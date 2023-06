Microsoft : La Xbox One, c’est terminé pour les jeux Xbox Game Studios

Avec son Xbox Games Showcase, Microsoft a enfin livré une vision un peu plus claire de l’avenir de la Xbox Series, avec le retour d’exclusivités first party qui étaient très attendues. Fable a particulièrement impressionné, avec une démonstration technique qui montre que la Xbox Series en a dans le ventre, et que ce résultat n’était définitivement pas possible sur Xbox One. Une manière de faire comprendre que cette dernière génération était dépassée, et qu’il ne faut plus s’attendre à aucun jeu Xbox Game Studios dessus.