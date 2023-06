Xbox & Bethesda Games Showcase : Le résumé complet de la conférence

Vous trouverez ici un résumé de toutes les annonces de la conférence, avec l’ensemble des trailers pour avoir un aperçu global de tout ce qui a été dévoilé.

Fable

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – Xbox Series

On s’attendait à le revoir mais pas en ouverture de conférence. Le RPG Fable a dévoilé ses premières images in-game afin de nous donner un premier aperçu de son univers si charmant et décalé. L’acteur Richard Ayoade était au centre de ce nouveau trailer, aussi bien en narrateur qu’en antagoniste. Mais pour du gameplay, il faudra repasser. Au moins, on a une idée plus précise de la direction prise par ce nouvel épisode, qui n’a pas encore de période de sortie.

South of Midnight

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – Xbox Series

Voilà un moment que l’on discutait à propos du nouveau projet de Compulsion Games (We Happy Few), qui a été officialisé aujourd’hui. Il s’agira de South of Midnight, un jeu dont on ne sait encore pas grand chose si ce n’est que l’on suivra une jeune femme nommée Hazel, qui voyage dans le sud des Etats-Unis et qui est capable d’interagir avec les esprits. Pas de date, mais ça sortira aussi sur le Game Pass.

Star Wars Outlaws

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Là aussi, c’était une surprise, puisque l’on pensait qu’Ubisoft se garderait cette cartouche pour son Ubisoft Forward. Star Wars Outlaws est donc le jeu Star Wars en monde ouvert d’Ubisoft Massive, et prendre place entre L’Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. On incarnera une hors-la-loi qui tente de s’échapper de sa condition au sein de la Bordure Extérieure. Du gameplay sera dévoilé lors de l’Ubisoft Forward, avec une sortie prévue pour 2024.

33 Sentinels

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

Les créateurs du très bon Spiritfarer reviennent avec un projet atypique : 33 Immortals. Il s’agit d’un roguelike, oui, encore, mais qui a une particularité très spéciale : c’est un jeu coopératif à 33 joueurs. Oui, 33 personnes qui se retrouvent en matchmaking pour affronter des hordes de monstres et des boss titanesques. Sortie prévue en accès anticipé en 2024 sur PC et Xbox Series.

Payday 3

Date : 21 septembre 2023

: 21 septembre 2023 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Payday 3 est passé en coup de vent pour officialiser sa date de sortie qui avait fuité il y a quelques jours. Le rendez-vous est bien noté le 21 septembre pour la reprise des braquages sur PC, PS5 et Xbox Series. La surprise résidait quant à elle dans une disponibilité Game Pass dès le jour de sa sortie. On a également pu revoir quelques séquences de gameplay, avec une histoire qui se déroulera plusieurs années après leur règne de terreur, où nos braqueurs sont obligés de sortir de leur retraite.

Persona 3 Reload

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

Atlus était présent en force pour ce showcase, mais malheureusement, deux de ses jeux avaient déjà fuité il y a quelques jours. On commence donc avec Persona 3 Reload, qui est le remake de Persona 3, et qui utilise l’Unreal Engine pour afficher des modèles de personnages et des décors plus modernes, un peu plus proches de Persona 5. On apprend qu’il devrait arriver dans le courant du début d’année 2024, avec une sortie sur le Xbox Game Pass.

Avowed

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

Avowed a été officialisé il y a bien longtemps et ce n’est que maintenant que l’on peut enfin voir à quoi ressemble le RPG d’Obsidian. Une première vidéo de gameplay qui nous donne un aperçu du monde d’Eora, dans lequel on sera chargé d’enquêter sur la propagation d’une peste mystérieuse, tout en combattant de multiples créatures au passage. Le jeu devrait lui aussi sortir en début d’année 2024, là encore sur le Game Pass.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

Date : 20 juillet 2023

: 20 juillet 2023 Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

Comme à son habitude, Sea of Thieves était présent pour la conférence de l’été de Xbox, avec une nouvelle mise à jour au programme. Cette fois-ci, c’est un crossover avec la licence Monkey Island qui est au programme, et oui, ça colle tellement bien que l’on se demande pourquoi ce n’est pas arrivé plus tôt. On y rencontrera Guybrush Threepwood et les autres personnages, et cette aventure pourra aussi être appréciée en solo pour celles et ceux qui le souhaitent.

Microsoft Flight Simulator 2024

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

Microsoft Flight Simulator 2024 viendra encore nous faire grimper au septième ciel avec encore plus de réalisme, et surtout, quelques nouveautés intéressantes comme des carrières. On pourra notamment jouer les secours en pilotant des avions de canadair. Forcément, ça sort aussi en 2024.

Senua’s Saga :Hellblade II

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

On aurait probablement boudé Xbox si celui-ci n’était pas présent : Hellblade 2 est bien repassé avec une nouvelle bande-annonce avec pas moins de quatre minutes de présentation. C’est toujours impressionnant, avec une ambiance qui est au top. Mais comme on n’apprend rien de nouveau, pas même une date, si ce n’est un vague 2024, on vous invite plutôt à regarder la vidéo, qui offre tout de même une sacré belle immersion, casque sur la tête.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Pas besoin d’attendre la conférence de RGG Studios pour avoir des nouvelles de Yakuza 8. Non, pardon, Like a Dragon 8. Non, Like a Dragon: Infinite Wealth. Un sacré nom. On a eu droit à un trailer somme toute amusant où ce pauvre Ichiban se retrouve nu comme un ver sur une plage. C’est tout pour le moment, mais on sait au moins que le jeu est prévu pour le début d’année 2024.

Fallout 76

Date : Automne 2023

: Automne 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Fallout 76 est toujours vivant et il nous le fait savoir avec un nouveau trailer qui met en avant une nouvelle mise à jour, nommée Atlantic City. De quoi découvrir de toutes nouvelles zones et des équipements inédits pour ce jeu à la surprenante longévité.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : Xbox Series (pour l’instant

Capcom nous a donné un faux espoir présentant son logo. On s’attendait à du Monster Hunter mais c’est finalement une nouvelle licence qui a été révélée, à savoir Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Un nouvel action-RPG qui nous demandera d’affronter tout plein de démons pour protéger une déesse, visiblement en coopération. Pas encore de date de sortie, mais ça arrivera sur le Game Pass directement.

Forza Motorsport

Date : 10 octobre 2023

: 10 octobre 2023 Plateforme : PC – Xbox Series

Quand on a vu les bolides de Forza Motorosport arriver à l’écran, on se doutait que le jeu de courses allait être présenté pendant la conférence. On a pu profiter d’un joli trailer pour ce 8ème épisode mais l’information la plus importante, c’était bien sûr sa date de sortie : rendez-vous le 10 octobre prochain sur PC, Xbox Series et Game Pass.

The Elder Scrolls Online: Necrom

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Même si elle est déjà disponible, c’était un peu un passage obligé pour The Elder Scrolls Online: Necrom qui nous a rappelé que le MMO était toujours en forme, avec plein de nouveautés au programme. Rien de bien neuf dans ce trailer, si ce n’est nous donner envie de replonger dans ce monde.

Overwatch 2

Date : 10 août 2023

: 10 août 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

On continue avec les jeux service grâce à Overwatch 2, qui était présent pour nous parler de sa mise à jour massive du 10 août, qui intégrera les fameuses missions coopératives dans le jeu, avec du PvE et un scénario à suivre. Une update qui apportera aussi d’autres modes de jeu, et un nouveau personnage teasé en fin de vidéo.

Starfield

Date : 6 septembre 2023

: 6 septembre 2023 Plateforme : PC – Xbox Series

Starfield est passé en coup de vent durant la conférence principale avec son Starfield Direct. Le RPG gargantuesque de Bethesda en a profité pour dévoiler un trailer plus ou moins centré sur son histoire, qui a donné un gros aperçu de l’aventure spatiale qui nous attend. Si vous n’avez pas envie de regarder l’intégralité de la présentation du jeu, ce trailer vous donnera déjà une bonne idée de ce que Bethesda est en train de préparer.

Persona 5 Tactica

Date : 17 novembre 2023

: 17 novembre 2023 Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series (pour l’instant)

Pas de surprise encore une fois puisque comme Persona 3 Reloaded, ce Persona 5 Tactica avait fuité avant la conférence. On retrouvera nos Voleurs Fantômes préférés dans une aventure inédite orientée tactical-game, avec de nouveaux personnages à découvrir. Une nouvelle histoire à découvrir dès la fin de cette année, directement sur le Xbox Game Pass.

Jusant

Date : Automne 2023

: Automne 2023 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

DON’T NOD est décidément très occupé puisqu’en plus de Banishers, le studio est également derrière Jusant, un jeu d’escalade où il faudra grimper sur plein de type de parois différentes, que ce soit sur des montagnes ou sur des constructions peu solides. Un titre original qui laisse entrevoir une aventure contemplative. Bonne nouvelle, ça sort prochainement puisque c’est prévu pour la fin de l’année, durant l’automne.

Still Wakes the Deep

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Le studio The Chinese Room, connu pour Everybody’s Gone to the Rapture ou Amnesia : A Machine for Pigs, est de retour avec un projet bien intriguant qui n’a malheureusement laissé entrevoir que peu de choses pour cette conférence. Still Wakes The Deep viendra visiblement nous coller quelques sueurs froides sur une plateforme pétrolière, et ce en début d’année 2024.

Dungeons of Hintinberg

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

La conférence a laissé un peu de place pour des jeux indépendants avec le coloré Dungeons of Hintinberg. On en sait pas encore assez sur cette nouvelle aventure, si ce n’est que l’on incarne une héroïne qui pourra combattre à l’aide d’une épée un peu particulière. C’est aussi prévu sur le Xbox Game Pass.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Date : 26 septembre 2023

: 26 septembre 2023 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Celui-ci, on savait qu’il serait présent. Cyberpunk 2077 a présenté son extension Phantom Liberty en compagnie de Keanu Reeves. On aura une nouvelle histoire, une nouvelle zone à découvrir, de nouvelles choses à faire, mais aussi un nouveau guest à rencontrer incarné par Idris Elba. Bonne nouvelle, on a déjà une date : le 26 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Oui, pour éviter les déboires techniques du lancement, elle sera bien uniquement sur nouvelle génération.

Cities Skylines II

Date : 24 octobre 2023

: 24 octobre 2023 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Le jeu de gestion Cities Skylines II est revenu sur son gameplay avec un nouveau trailer et surtout, l’annonce d’une date de sortie. Il sortira le 24 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series et il sera directement inclus dans le Game Pass. Pour le reste, ça change pas, on reste sur un city builder encore plus massif que le premier épisode, et on l’espère, encore meilleur.

Metaphor ReFantazio

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series (pour l’instant)

Atlus avait encore une dernière surprise dans sa besace avec Project Re: Fantasy, qu’il faut désormais appeler Metaphor ReFantazio. Derrière cette nouvelle licence, on retrouve presque tous les codes de la série Persona, mais dans un univers tout à fait différent, avec de l’heroic fantasy mêlé à d’autres genres. Il s’agira toujours d’un RPG et on attend maintenant d’en savoir plus de la part de l’éditeur. La sortie est aussi prévue pour 2024.

Towerborne

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – Xbox Series

Le projet Belfry donne enfin de ses nouvelles sous le nom de Towerborne. Il s’agit du nouveau jeu du studio à qui l’on doit The Banner Saga. Dans ce nouveau jeu d’aventure, on devra sauver l’humanité contre de nombreuses créatures, le tout à plusieurs puisqu’il s’agira d’un jeu tourné vers la coopération. On nous indique aussi que le monde du jeu sera en perpétuelle évolution.

Clockwork Revolution

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – Xbox Series

Le show s’est terminé avec la présentation de Clockwork Revolution, nouvelle licence du studio inXile Entertainment, que l’on connait pour la série Wasteland. Changement complet de concept pour eux puisqu’ils partent vers un jeu d’action RPG en vue à la première personne dans un univers steampunk qui nous fait forcément beaucoup penser à BioShock. Sortie prévue sur PC, Xbox Series et Game Pass mais absolument aucune date de sortie.

Nouvelle Xbox Series S

Mais le petit one more thing avant la présentation de Starfield, c’est l’annonce d’une nouvelle console Xbox. Enfin, une nouvelle version de la Xbox Series S. C’est une variante en coloris noir, avec un peu plus de stock, 1 To et elle sortira le 1er septembre. On ne connait pas encore son prix en euros mais elle est listée à 349 $.

Une conférence qui a donc montré quelques surprises avec des gros jeux attendus, et on sait enfin sur quoi travaillent certains des Xbox Game Studios. Un ensemble très solide, même s’il manquait probablement d’un one-more-thing plus intéressant. On est en tout cas au-dessus de certaines conférences de ces dernières semaines, et c’est déjà vraiment pas mal.