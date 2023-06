Xbox rappelle que les grosses productions modernes nécessitent aujourd’hui 4 à 6 ans de développement

Un cycle qui ne cesse de s’allonger

Le chef des Xbox Game Studios est partout suite à la diffusion de la conférence de l’été de Microsoft, dans le but d’être un peu plus transparent avec ce qui se passe chez Xbox. Il a ainsi tenu à clarifier un point essentiel sur le développement des projets en interne chez Xbox, mais aussi de manière plus générale sur l’industrie.

Booty souhaite faire comprendre que le temps de développement de grosses productions modernes, que ce soit chez Xbox ou chez d’autres éditeurs/constructeurs, n’était plus standardisé à deux ou trois ans, comme c’était le cas il y a quelques années. Aujourd’hui, selon lui, le développement d’un jeu AAA aussi ambitieux que ceux présentés au Xbox Games Showcase mettent généralement quatre à six ans à être conçus, quand ce n’est pas davantage.

Il explique que l’on doit cela aux nouveaux standards et aux attentes de plus en plus élevées du public, notamment côté technique avec un niveau de fidélité attendu toujours plus grands. Ce qui entraîne de la génération de ressources plus importante. Il n’exclut pas le fait que pour des plus petites sur des projets à moins grande échelle, ce temps de développement puisse être considérablement moins long, mais pas pour des productions de grande envergure.

Durant le post-show de la conférence Matt Booty a cependant affirmé que Xbox prévoyait maintenant d’avoir un rythme de 4 jeux first-party par an. Un rythme réalisable grâce au nombre grandissant des Xbox Games Studios, à condition d’alterner en projets gargantuesques et d’autres moins coûteux.