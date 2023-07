Xbox : Un excellent 4eme trimestre fiscal et un record d’utilisateurs mensuels actifs pour Microsoft

Le 4eme trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 juin 2023, a été relativement satisfaisant pour Microsoft. Les revenus ont augmenté de 1%, soit 36 millions de dollars, par rapport à l’année dernière durant la même période.

Malgré les déclarations récentes de Microsoft lors du rachat d’Activision Blizzard, la division Xbox se porte assez bien et est même en pleine croissance. Selon la firme, ce succès est attribué aux nouvelles sorties de jeux tiers et au Xbox Game Pass, dont le nombre d’heures jouées a augmenté de 22% au cours du trimestre. Sans donner de chiffres précis, Microsoft précise aussi avoir établit un record concernant le nombre d’utilisateurs mensuels actifs.

DomsPlaying, un analyste indépendant de l’industrie actif sur Twitter, a estimé que le chiffre d’affaires total de l’entreprise dans le secteur du jeu vidéo pour l’ensemble de l’année fiscale s’élevait à 15,47 milliards de dollars, soit une baisse de 760 millions de dollars par rapport à l’année 2022. Toujours selon l’analyste, malgré une baisse de 13% pour les ventes de consoles et des résultats inférieurs aux prévisions de Microsoft, il s’agit de la 2eme meilleure performance dans l’histoire de la firme pour cette période, derrière celle de 2021.

Microsoft FY23 Q4:

Xbox gaming revenue rose 1% in the quarter.

Below estimate, which was "mid single digits."

Based on this, quarterly sales were ~ $3.49B, still its 2nd best Q4 ever behind FY21.

Xbox Content & Services up 5%. Well below guidance.

Xbox Hardware down 13%. pic.twitter.com/ywk8HA9lwi

— Dom (@DomsPlaying) July 25, 2023