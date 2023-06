Microsoft pense avoir perdu « la guerre des consoles » et s’apprête à voir la nouvelle génération en 2028

Microsoft fait le point sur l’état du marché

La « guerre des consoles » est une opposition entre Microsoft et Sony qui a surtout lieu au sein des communautés de joueurs et de joueuses. Un conflit qui, on peut le dire, est épuisant puisque le niveau des débats est souvent bas du front, se résumant à savoir quel jeu possède le meilleur framerate ou quelle console dispose du plus grand nombre de teraflops.

Mais ne nions pas que les consoles des deux constructeurs sont des rivales directes d’un point de vue commercial, avec une concurrence qui va influer sur les ventes de chaque machine. Et à ce titre, Microsoft estime ici avoir perdu la bataille. Dans un document présenté à la FTC aujourd’hui, le constructeur américain parle directement de cette opposition en s’estimant perdant :

« Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux continuent à dominer le marché, notamment avec du contenu exclusif […] Avec chaque nouvelle génération au cours de ces 20 dernières années, Sony, Nintendo et Xbox sont restés les trois constructeurs majeurs et se sont engagés dans ce que l’industrie appelle « la guerre des consoles ». »

Microsoft says Xbox has "lost the console wars." Ahead of the FTC case today, Microsoft is keen to show Xbox is in third place. Microsoft reveals Xbox had 16 percent share of console sales in 2021 and 21 percent of the console install base https://t.co/4PrN7uQwvS pic.twitter.com/KKyQcTXZqp — Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2023

Rien de très neuf dans ce discours, puisque depuis le début de ce rachat, Microsoft se place volontairement au pied du podium des constructeurs afin de montrer que Sony veut seulement protéger son leadership sur le marché. Microsoft indique que dans la base de consoles installées, en prenant en compte tous les constructeurs, les consoles Xbox ne représentent que 21% du marché actuel.

La nouvelle génération en 2028 ?

Dans un autre document examiné par IGN, Microsoft donne une indication intéressante à propos de la nouvelle génération de consoles. On pouvait légitimement estimer que les remplaçantes de la PS5 et de la Xbox Series n’arriveraient pas avant à minima 2027, mais le constructeur s’avance ici un peu plus.

Microsoft évoque les fameux contrats de 10 ans qu’il distribue à tour de bras à qui le veut bien, sachant que Sony est le seul à refuser pour le moment. En parlant de ce type de contrat, Microsoft précise :

« Ce terme irait en tout cas au-delà de la période de démarrage prévue pour la prochaine génération de consoles (en 2028). Ainsi, Call of Duty sera publié sur les consoles PlayStation qui succéderont [à la PS5] si l’une d’elle sortait pendant la durée de l’accord. L’accord garantirait également que les jeux de console Call of Duty soient proposés sur PlayStation à parité avec Xbox. »

2028 serait une année plutôt logique pour le lancement de la nouvelle génération, puisque l’on arriverait à un cycle habituel dans la durée de vie des consoles. Reste maintenant à savoir si cela est une estimation basée sur des vraies données en interne, ou une projection qui doit encore être ajustée. De toute façon, il y a le temps.