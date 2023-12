Microsoft dépense plus d’un milliard de dollars par an dans son Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est la carte maîtresse de Microsoft pour s’imposer de plus en plus sur le marché du jeu vidéo, et c’est pour cela qu’il n’hésite pas à lui donner les moyens de se développer. Si son avenir sur d’autres plateformes n’est pas encore écrit selon Phil Spencer, il s’exporte sur de plus en plus de plateformes et a donc besoin d’être alimenté en contenu pour séduire un public toujours plus large. Et pour cela, Microsoft doit mettre pas mal de zéros sur le chèque annuel attribué à ce service.