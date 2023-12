Microsoft veut vraiment que le Xbox Game Pass soit partout, même chez PlayStation et Nintendo

Le futur du Game Pass n’est pas que sur Xbox

Ce n’est pas la première fois que Microsoft manifeste l’idée de vouloir étendre son Game Pass sur les machines de ses concurrents, mais le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, l’a à nouveau affirmé au Wells Fargo TMT Summit où il était invité (comme rapporté par VGC). Durant sa prise de parole, il a cité les machines Nintendo et PlayStation comme étant une terre d’accueil potentielle pour le Game Pass, ne voyant plus forcément les deux autres constructeurs comme des concurrents directs :

« Ce que vous entendrez de plus en plus de notre part, c’est un petit changement de stratégie, et encore une fois, sans rien annoncer de manière générale ici, notre mission est d’apporter nos expériences first-party et nos services d’abonnement à tous les écrans compatibles. Cela regroupe les smart TV, les appareils mobiles, mais aussi ceux que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, comme PlayStation et Nintendo. Nous allons aussi chez Nvidia avec GeForce Now, leur service d’abonnement aux jeux. »

Il indique les bénéfices rapportés par des licences comme Call of Duty sur PlayStation et Nintendo seront très importants et c’est aussi par là que la marque Xbox peut s’étendre. Dans la mesure où Nintendo et PlayStation possèdent déjà leurs propres abonnements, difficile d’imaginer une situation où le Xbox Game Pass pour débarquer sur les consoles des deux constructeurs, mais qui sait de quoi l’avenir sera fait.