Microids s’associe à Savage Level pour l’édition d’un RPG tactique prévu sur PC et consoles en 2024

Si Microids est surtout au cœur de l’actualité vidéoludique depuis ce matin avec la diffusion des premières images de Goldorak: Le Festin des Loups, il serait dommage d’oublier qu’il a également fait une autre annonce intéressante hier après-midi. En effet, la société française a indiqué s’être associée au tout nouveau studio tricolore Savage Level pour l’édition d’un RPG tactique prévu pour sortir en 2024 sur PC et consoles.

Des anciens des licences Tell Me Why et Ghost Recon à l’œuvre

Outre les amabilités habituelles entre les deux parties qu’incombent l’officialisation de ce genre de collaboration, le communiqué partagé par l’éditeur nous apprend que ce projet est encore en phase de pré-production, qu’il devrait « sortir de l’ordinaire » et qu’il « s’inscrit dans la stratégie éditoriale globale de Microids qui souhaite ajouter des titres pour les « mid-core gamers » à son catalogue de jeux vidéo. »

Autre information qui concerne cette fois-ci Savage Level, il s’agit d’une entreprise parisienne fondée par Maxime et Aurélien Josse et composée « de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des jeux tels que Battlefleet Gothic: Armada, Ghost Recon, Tell Me Why ou encore Aliens: Dark Descent. » Espérons que ces expériences permettront à l’équipe de développement de concevoir la meilleure expérience possible à leur échelle. A suivre.