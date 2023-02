Microids dévoile les premières images de Goldorak: Le Festin des Loups

Bien que Microids soit spécialisé dans l’adaptation de BD franco-belges, un jeu Goldorak a récemment rejoint son portfolio pour le plus grand plaisir des bambins qui ont grandi avec le robot depuis la fin des années 70 / début des années 80. On ignorait tout de cette mystérieuse adaptation jusqu’à aujourd’hui, puisque l’éditeur français est enfin prêt à nous partager les premières images de son jeu ainsi que son titre : Goldorak: Le Festin des Loups.

Premier teaser de gameplay pour le robot géant

On retrouvera Goldorak et Actarus dans ce jeu d’action et d’aventure qui mettra en scène des ennemis cultes de l’anime, dans des lieux iconiques avec une bande-son qui devrait venir titiller la nostalgie de certains. Le titre promet de mélanger les genres avec des phases d’action style beat’em up et d’autres sous forme de shoot’em up, sauf quand l’exploration sera remise au premier plan.

Côté histoire, Le Festin des Loups devrait adapter la première partie de la série et voir le prince d’Euphor défendre la planète Terre contre les attaques incessantes de Vega.

Si le titre du studio français Endroad ne possède pas encore de date de sortie précise, il devrait nous arriver dans le courant de l’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu devrait aussi avoir droit à une édition collector qui devrait bientôt être disponible en précommande.