L’auteur derrière les livres et les jeux Metro est condamné à 8 ans de prison par les autorités russes suite à ses propos contre la guerre

Voilà plus d’un an que la guerre en Ukraine fait rage, impactant les vies de millions d’Ukrainiens. Si l’industrie du jeu est bien secondaire dans des temps difficiles comme ceux-là, on a pu voir que certains studios ukrainiens continuaient leur travail, à l’image des équipes de GSC Game World. Et parfois, ce sont les artistes russes qui se voient être mis en danger pour avoir exprimé des opinions contraires au gouvernement, comme Dmitry Glukhovsky, l’auteur des livres et des jeux Metro, désormais recherché par la Russie.