Metro 2039 : La version physique du jeu nécessitera quand même un téléchargement supplémentaire

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Square Enix s’est fait attraper la veste ces dernières semaines pour l’édition physique de Final Fantasy VII Revelation que certains jugent incomplète, dans la mesure où le RPG ne tient pas entièrement sur le disque proposé dans la boîte. La solution aurait été d’opter pour un second disque, voire un troisième, mais une solution plus économique a été trouvée en vous laissant télécharger vous-mêmes le reste du jeu. Il en est aujourd’hui de même avec Metro 2039.

Metro 2039 // Source : 4A Games

Métro bondé

Pour jouer à l’édition physique de Metro 2039, le disque seul ne suffira pas, du moins pas au premier lancement du jeu. C’est ce que révèle le compte Twitter du jeu en réponse à une question d’internaute, en précisant qu’il sera nécessaire de télécharger des données en plus pour avoir l’intégralité du titre :

« Metro 2039 nécessitera un téléchargement car le jeu ne tient pas entièrement sur un seul disque. Pour nous assurer que notre communauté puisse découvrir le jeu en même temps, vous aurez besoin d’une connexion internet initialement pour déverrouiller le jeu. Le jeu n’exige pas de connexion après cela.  »

Après ce téléchargement, vous n’aurez plus besoin de connexion internet pour jouer à Metro 2039. Même si les éditions physiques n’étaient pas en voie de disparition, il y aurait fort à parier que ce phénomène devienne une habitude, dans la mesure où les jeux d’aujourd’hui deviennent très lourds, et que la capacité d’un Blu-ray n’augmente pas. Un avenir qui n’est de toute façon plus à l’ordre du jour en raison de la décision de Sony d’arrêter la production de jeux sur disques dès janvier 2028.

Metro 2039 sortira quant à lui le 4 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Metro 2039
Metro 2039
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Date de sortie : 04/02/2027

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