Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour

Un joli score pour le remake

Le public s’est bien montré au rendez-vous pour la sortie du remake du troisième épisode de la saga. Konami dit avoir distribué plus d’un million de copies de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, et ce uniquement dans la journée du 28 août, jour de lancement du jeu. Cela prend donc en compte toutes les précommandes, les exemplaires envoyés en magasin ainsi que les ventes de l’édition numérique.

Une manière de prouver à Konami que l’enthousiasme autour de la série perdure aujourd’hui, même si c’est surtout par nostalgie de cet épisode. L’éditeur espère maintenant que tout ce beau monde restera présent pour la sortie du mode multijoueur du jeu, qui arrivera durant l’automne.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est actuellement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir un peu plus sur ce remake, n’hésitez pas à lire notre test complet du jeu.