Metal Gear Solid Delta: Snake Eater montre beaucoup trop dans son trailer de lancement

Fuyez si vous êtes néophyte

Étonnant, on aurait pensé qu’un nouveau public à conquérir constituait une part importante de la cible de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ce n’est malheureusement pas frappant dans le choix des images utilisées par Konami pour confectionner son trailer de lancement, s’adressant directement aux fans pour le coup.

On avoue qu’il est toujours délicat de délimiter ce que l’on décide de spoiler ou non, y compris dans un test, afin d’illustrer à quel point une œuvre s’annonce bonne ou pas. Sauf qu’il y a des limites quand même, et la vidéo montre beaucoup de scènes clés.

Elles restent certes décontextualisées, mais si vous avez cette chance de ne jamais avoir touché au troisième opus de cette saga légendaire, on vous garantit que vous allez vous gâcher la découverte. Attendez donc patiemment encore quelques jours.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arrivera le 28 août sur PC, PS5 et Xbox Series, et le 26 août dans le cadre de la Digital Deluxe Edition. N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre test, que l’on a imaginé plus sage que ce trailer, côté scénario.