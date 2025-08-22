Metal Gear Solid Delta: Snake Eater montre beaucoup trop dans son trailer de lancement

Plus que quelques jours avant que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne vienne retracer sous un nouveau jour le troisième épisode culte de la saga Tactical Espionage Action. Un très joli remake chargé à la fois de faire plaisir aux fans et d’accueillir celles et ceux qui seraient passés à côté tout ce temps, y compris auprès des versions HD. Konami a décidé de faire monter la sauce avec un trailer de lancement, mais sans lésiner sur le spoil.

Jaquette de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/08/2025

