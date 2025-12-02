Konami n’a pas encore décidé comment continuer la licence Metal Gear Solid, mais semble exclure un remake de MGS 4

Des remakes oui, mais un remake de MGS 4, c’est non

Aura-t-on prochainement droit à de nouveaux épisodes de Metal Gear Solid, même sans Hideo Kojima, ou faudra-t-il se contenter de remakes ? Le producteur Noriaki Okamura s’est exprimé sur le futur de la licence chez Real Sound (interview retranscrite par Eurogamer), et on semble comprendre que la décision n’est pas encore tout à fait prise :

« Actuellement, je réfléchis à mon prochain projet. Avec Metal Gear, j’ai permis à un nouveau public de découvrir mon travail, et je souhaite poursuivre dans cette voie. Cependant, nous n’avons pas encore décidé de ce que nous allons créer. Il pourrait y avoir des remakes, mais nous pourrions aussi nous lancer dans de nouvelles créations. La série Metal Gear est comme une page de l’histoire du jeu vidéo : elle s’étend du pixel art aux expressions cinématographiques. C’est pourquoi la méthode de remake et la manière de créer l’expression visuelle varient d’un projet à l’autre. Nous n’avons pas l’intention d’appliquer la méthodologie développée pour MGS Delta à tous nos projets, mais nous choisirons la méthode la plus adaptée à chacun. »

La piste de nouveaux remakes semble donc être la plus logique à suivre pour Konami, encore faut-il savoir quel épisode choisir. Visiblement, pas Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Non pas parce qu’il serait moins apprécié, ou parce qu’il n’aurait pas autant besoin d’un remake que les autres, mais parce que le jeu est assez unique dans sa conception, avec un « code particulier » qui le rendrait difficile à remettre au goût du jour :

« Le matériel de l’époque nécessitait une conception assez spéciale pour offrir des performances 3D avec la technologie disponible à ce moment-là, et MGS4 possédait également un code assez particulier… Ce serait très difficile à reproduire aujourd’hui. »

Difficile, mais peut-être pas impossible. L’éditeur se penchera peut-être vers d’autres épisodes plus faciles à retravailler, et il faut voir si une remasterisation de cet opus via un inévitable Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 suffira.