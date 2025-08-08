Fox Hunt, le mode multi inédit de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, arrivera cet automne

Fox Hunt encore dans les cartons

De ce Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, on ne risque pas trop de se mouiller si l’on estime que les fans attendent surtout son aventure principale, que ce soit fébrilement ou avec grande impatience. Mais que l’expérience leur plaise ou non, ils pourront tenter la déclinaison « Fox Hunt », qui arrivera donc un peu plus tard d’après les communications officielles sur les réseaux. On en profite pour vous remettre le trailer d’annonce ci-dessous.

On rappelle que ce mode multi n’est en rien une résurrection du très populaire Metal Gear Online, accompagnant la version Subsistence du troisième opus, même si l’équipe de développement reprend « des fondamentaux de l’une des règles les plus populaires de MGO ».

« Fox Hunt » pourrait être vu très grossièrement comme une sorte de deathmatch au rythme d’un cache-cache géant se servant des mécaniques d’infiltration de la série. Le camouflage dynamique en fonction de l’environnement qui nous entoure en représente justement une fonctionnalité essentielle.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lancera sa mission le 28 août sur PS5, Xbox Series et PC, et Fox Hunt est donc prévu quant à lui pour cet automne.