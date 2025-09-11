Konami prévoit de donner des nouvelles de la série Metal Gear Solid lors du Tokyo Game Show

Une date pour le multijoueur… et c’est tout ?

Hideo Kojima n’est peut-être plus là, mais Konami est plus que jamais décidé à exploiter la licence Metal Gear Solid, surtout après un remake du troisième épisode qui a effectué un joli lancement. Maintenant que ce titre est sorti, l’éditeur devrait nous dire ce qu’il prévoit pour la série dans une émission nommée Metal Gear Production Hotline, qui aura lieu le 25 septembre. Un show qui sera retransmis en live, et dans lequel Yuji Korekado (directeur créatif sur la série) et d’autres invités évoqueront le futur de la saga.

Avant de s’emballer et de penser que l’on aura forcément droit à la compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, on pariera davantage pour une date pour le mode Fox Hunt de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, étant donné que son réalisateur, Yu Sahara est listé parmi les intervenants du programme. Mais allez savoir, le timing serait idéal après tout.

Pour le reste du Tokyo Game Show, Konami prévoit d’annoncer un jeu le 26 septembre, sans que l’on sache quoi précisément. Ne vous attendez probablement pas ici à une grande annonce, étant donné que l’éditeur n’a pas beaucoup insisté sur le teasing de ce projet. Vous retrouverez le planning complet des présentations de Konami sur le site de Gematsu.