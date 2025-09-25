Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo

Du cache-cache grandeur nature

Pour rappel, le mode Fox Hunt de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nous plongera dans une sorte de cache-cache géant contre d’autres joueurs et joueuses. Le principe repose évidemment sur le fait de reprendre le système de camouflage du jeu de base afin de tromper ses adversaires, et nous avons désormais une idée plus précise du déroulement des parties grâce à un panel au TGS 2025. Le gameplay s’étend de 9:26 à 22:35.

Le camouflage, justement, ne marche pas tout à fait de la même façon que dans le jeu original. En effet, l’outil AT Camouflage, une fois utilisé, recouvre entièrement notre personnage d’une couche imitant parfaitement un élément du décor. Briques, feuilles mortes, boue, tronc d’arbre, herbe, neige, il existe plusieurs variétés de cet outil.

Autre mécanique de gameplay propre à Fox Hunt, le Naked Sense. Ce sixième sens permet d’avoir un indice sur l’emplacement des ennemis et ressources à proximité. La contrepartie, bien entendu, est qu’un tel usage puise dans la barre d’endurance et qu’une petite alerte est donnée auprès des ennemis situés suffisamment près.

Au niveau de la structure des parties, jusqu’à 12 joueuses et joueurs pourront s’affronter sur trois types de terrains. Les parties seront découpées en quatre phases demandant de remplir certains objectifs à chaque fois, et celles et ceux ne les ayant pas réussis seront éliminés de la partie. Il peut s’agir par exemple de ramasser des Kerotan.

Notez aussi qu’à la manière de Snake dans le jeu principal (et d’un PUBG, par exemple) l’équipement et les armes devront être collectés durant la partie, avec un système de rareté et de gestion de l’espace du sac à dos. Signalons enfin que les personnages de l’histoire principale semblent faire l’objet de skins pour nos personnages. On retrouvera donc Snake, The Boss, Ocelot et bien d’autres.

Le mode Fox Hunt pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira chez nous le 30 octobre à 2 heures du matin sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, sans crossplay, rappelons-le.