Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo

Alors que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a cartonné à son lancement avec un million d’unités distribuées en un jour, il manquait toutefois une part non négligeable du projet de remake. Le mode multijoueur inédit, Fox Hunt, n’était pas encore prêt pour une sortie conjointe et nous donnait rendez-vous pour cet automne. Et dans le cadre de la promesse faite selon laquelle on allait le revoir au TGS 2025, on apprend plus sur sa date de sortie ainsi que sur ses fonctionnalités.

Jaquette de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/08/2025

