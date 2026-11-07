Comment obtenir Epona dans Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2

La quête se fait en deux temps, à sept ans d’écart dans l’histoire. Mieux vaut apprendre le chant dès votre premier passage au ranch, pour ne pas devoir remonter le temps plus tard.

Où apprendre le Chant d’Epona avec Link enfant ?

Le ranch Lon Lon se trouve au centre de la plaine d’Hyrule. Malon ne se tient dans l’enclos des chevaux qu’après votre rencontre avec Zelda dans la cour du château.

Entrez dans le ranch et rejoignez l’enclos, au centre du domaine. Parlez à Malon jusqu’à ce qu’elle évoque une chanson. Sortez l’ocarina près d’elle et jouez la mélodie affichée (vous pouvez la fredonner avec le micro de la Switch 2). Le Chant d’Epona rejoint la liste de vos mélodies.

Comment récupérer Epona avec Link adulte ?

Une fois Link adulte, retournez au ranch de jour, avec au moins une vingtaine de rubis. Le domaine est désormais aux mains d’Ingo, qui loue ses chevaux aux visiteurs. Si vous arrivez de nuit, jouez le Chant du Soleil pour faire lever le jour.

Parlez à Ingo, à l’entrée de l’enclos, et payez une balade à cheval. Dans l’enclos, ignorez les chevaux proposés et jouez le Chant d’Epona : la jument accourt vers vous. Montez sur Epona et approchez-vous d’Ingo pour lui parler sans descendre de selle. Acceptez son défi : il vous proposer de faire la course.

Comment battre Ingo à la course ?

Il faut gagner deux courses de suite pour repartir avec Epona. Vexé par sa première défaite, Ingo réclame aussitôt une revanche, plus serrée que la première manche (mais rassurez-vous, les deux sont très faciles). Si jamais vous avez un peu de mal :

Partez vite : prenez de l’avance dès le départ, avant qu’Ingo ne se cale à la corde.

: prenez de l’avance dès le départ, avant qu’Ingo ne se cale à la corde. Restez à l’intérieur : un virage trop large lui laisse la place de passer, mais évitez de frotter contre la barrière.

: un virage trop large lui laisse la place de passer, mais évitez de frotter contre la barrière. Gérez les carottes : chaque accélération en consomme une. Gardez-en toujours une en réserve pour qu’elles se rechargent plus vite.

: chaque accélération en consomme une. Gardez-en toujours une en réserve pour qu’elles se rechargent plus vite. Bloquez-le : une fois devant, placez-vous sur sa trajectoire quand il tente de vous doubler.

Comment sortir du ranch avec Epona ?

Après la seconde victoire, Ingo fait sa tête de mule et ferme les portes du ranch. Restez en selle, prenez de l’élan et foncez droit sur une clôture extérieure : Epona la franchit d’un saut et vous voilà dans la plaine d’Hyrule.

Si vous n’avez pas appris le Chant d’Epona avec Link enfant, rien n’est perdu. Dès que le voyage dans le temps est possible, reposez l’Épée de Légende au Temple du Temps pour redevenir enfant, apprenez le chant auprès de Malon, puis reprenez l’épée pour revenir à l’âge adulte.

À quoi sert Epona dans Ocarina of Time ?

Traverser Hyrule plus vite : il vous suffit de jouer le Chant d’Epona pour l’appeler.

: il vous suffit de jouer le Chant d’Epona pour l’appeler. La course d’obstacles du ranch : réussir le parcours de sauts dans le temps imparti fait livrer une vache chez Link, dans la forêt Kokiri.

: réussir le parcours de sauts dans le temps imparti fait livrer une vache chez Link, dans la forêt Kokiri. La chasse aux esprits des lanternes violettes : leurs points d’apparition sont signalés par des lanternes violettes et un halo de la même couleur. Sautez avec Epona pour faire apparaître ces ennemis.

Avec Epona, la plaine d’Hyrule de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se traverse bien plus rapidement. Si vous souhaitez demandez d’autres astuces sur le jeu, n’hésitez pas à nous le faire savoir sur le guide complet du remake.