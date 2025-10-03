Masters of Albion sera sans doute le dernier jeu de Peter Molyneux (Fable)

Trop vieux pour ces conneries comme dirait l’autre

C’est avec ce ton un peu morose que Molyneux s’est exprimé dans le dernier numéro du magazine Edge (relayé par GamesRadar+). À l’intérieur, il évoque le fait que Masters of Albion pourrait tout à fait être le dernier jeu sur lequel il travaille, en raison de son âge :

« Je sais que les gens vont dire : « Allez, ce ne sera pas votre dernier jeu », mais vous savez, j’ai 66 ans. Je travaille plus dur que jamais. Et je n’ai plus l’énergie de recommencer. »

On comprendra que l’intéressé pense à la retraite, surtout parce qu’il n’a plus envie de baigner dans cette incertitude lorsqu’il travaille sur un projet : « Tout ce que j’ai fait… j’ai l’impression que c’est le pari, vous voyez ? ». À l’instar d’un Kojima — lui aussi dans la soixantaine — qui évoque de plus en plus sa fin de carrière, Peter Molyneux semble donc lui aussi être usé par la machine. Espérons donc pour lui que Masters of Albion aille au bout de son développement, ce qui est encore une incertitude aujourd’hui tant le projet donne peu de nouvelles. Mais puisque Polyneux est encore prêt à faire le tour des médias pour dire qu’il mise gros dessus, c’est que le projet est probablement encore sur les rails.