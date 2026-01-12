Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Le retour en Albion semble définitivement être programmé pour cette année. Et pas que dans le prochain Fable, que l’on découvrira d’ici quelques jours lors de la prochaine prise de parole de Xbox, mais aussi dans Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux, qui prépare lui aussi son grand retour. Le jeu de stratégie et de gestion de 22cans refait aujourd’hui parler de lui avec une nouvelle vidéo publiée chez IGN qui nous confirme que la sortie est prévue durant le deuxième trimestre de cette année.
Dernier tour de piste pour le maitre d’Albion
Présenté comme un nouveau god-like, Masters of Albion nous place donc dans la peau d’un dieu, qui va d’abord démarrer petit en s’occupant d’un petit village et de ses habitants. Le titre prend donc d’abord la forme d’un city-builder et d’un jeu de gestion, du moins pendant la journée. Lorsque le soleil est levé, vous pourrez prendre part à des tâches relativement tranquilles, mais quand la nuit tombe, Masters of Albion prend une dimension tower defense puisque votre village sera attaqué par toutes sortes d’ennemis.
De plus, le jeu nous permet aussi d’incarner directement les villageois, et pas uniquement les contrôler via notre main céleste. Ce qui veut dire que l’on peut les emmener à l’aventure pour explorer des donjons et récupérer des trésors. Même chose avec les animaux, qui auront aussi accès à des quêtes. Plusieurs points de vue qui donnent une autre perspective sur les événements, comme les invasions nocturnes, même si votre main magique sera la plus efficace pour venir à bout des zombies.
Masters of Albion a maintenant une date de sortie puisque le jeu est prévu pour ce 22 avril sur PC. Il s’agira peut-être ici du tout dernier jeu de Peter Molyneux, si l’on en croit ses récentes déclarations.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C