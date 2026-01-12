Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril

Dernier tour de piste pour le maitre d’Albion

Présenté comme un nouveau god-like, Masters of Albion nous place donc dans la peau d’un dieu, qui va d’abord démarrer petit en s’occupant d’un petit village et de ses habitants. Le titre prend donc d’abord la forme d’un city-builder et d’un jeu de gestion, du moins pendant la journée. Lorsque le soleil est levé, vous pourrez prendre part à des tâches relativement tranquilles, mais quand la nuit tombe, Masters of Albion prend une dimension tower defense puisque votre village sera attaqué par toutes sortes d’ennemis.

De plus, le jeu nous permet aussi d’incarner directement les villageois, et pas uniquement les contrôler via notre main céleste. Ce qui veut dire que l’on peut les emmener à l’aventure pour explorer des donjons et récupérer des trésors. Même chose avec les animaux, qui auront aussi accès à des quêtes. Plusieurs points de vue qui donnent une autre perspective sur les événements, comme les invasions nocturnes, même si votre main magique sera la plus efficace pour venir à bout des zombies.

Masters of Albion a maintenant une date de sortie puisque le jeu est prévu pour ce 22 avril sur PC. Il s’agira peut-être ici du tout dernier jeu de Peter Molyneux, si l’on en croit ses récentes déclarations.