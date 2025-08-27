Test Sword of the Sea – Une œuvre d’art mouvante

8.5

Date de sortie : 19/08/2025

  • Direction artistique envoûtante
  • Environnements variés et très marqués
  • Excellentes sensations de glisse
  • Musique largement au niveau
  • Une narration finalement superflue
  • Le gameplay et la direction artistique se rencontrent parfois frontalement
8.5

Sword of the Sea est un jeu magnifique, merveilleusement bien mis en musique et particulièrement agréable manette en main. S’il n’est pas Journey ou l’un des successeurs de ce dernier, il offre une expérience concise, sublime et pleine de sensations. Quiconque cherche une expérience qui fait du bien ou qui a apprécié les autres jeux faisant figurer Matt Nava au générique ne peut décemment pas passer à côté. On regrettera simplement une petite friction entre le level design et le gameplay ainsi que cette envie finalement superflue d’intégrer plus de narration. Quoi qu’il en soit, Sword of the Sea mérite de sortir du relatif anonymat dans lequel il est sorti.

