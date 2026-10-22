Mass Effect : Malgré l’annulation du prochain jeu, l’adaptation en série TV par Amazon serait encore vivante

Une série qui aura un goût très amer

Rappelez-vous, avant toute cette débâcle, Electronic Arts avait conclu un accord avec Amazon pour la création d’une adaptation de Mass Effect en série TV, qui serait diffusée sur Prime Video. Les choses avançaient timidement de ce côté, mais la machine était du moins en place, avec un showrunner (Doug Jung) déjà désigné depuis l’année dernière. Et si des rumeurs avaient avancé que la série était en phase de réécriture pour parler à un public plus large, Daniel Casey, scénariste, avait démenti l’information.

Maintenant que le prochain Mass Effect est annulé, il est naturel de se demander ce qu’il advient de cette série. Electronic Arts n’a pas adressé un mot à son sujet hier lors de l’annonce de BioWare, mais IGN a pu se renseigner de son côté. Le site nous apprend via des sources chez Prime Video que l’adaptation de Mass Effect serait toujours en développement, et ce malgré l’arrêt de la licence chez EA.

Aucun créatif n’aurait quitté le navire pour le moment, la série continuant d’être dans les plans d’Amazon. Puisque l’annonce de la fermeture de BioWare est encore toute fraîche, il est peut-être encore difficile d’en voir pleinement les conséquences, mais pour l’heure, Shepard et compagnie se dirigent toujours vers Prime Video.