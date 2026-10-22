Mass Effect : Malgré l’annulation du prochain jeu, l’adaptation en série TV par Amazon serait encore vivante

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Le fossoyeur EA a encore frappé hier en fermant BioWare, studio historique qui n’aura même pas eu la chance d’aller au bout du prochain jeu Mass Effect. Celui-ci était pourtant en chantier depuis des années et semblait parler aux fans de la première heure, mais l’éditeur n’a pas jugé bon de donner une ultime chance au studio, enterrant la licence avec lui au passage. Enfin presque. Pas question de se passer de l’argent d’Amazon pour autant, voyons.

Mass Effect // Source : BioWare

Une série qui aura un goût très amer

Rappelez-vous, avant toute cette débâcle, Electronic Arts avait conclu un accord avec Amazon pour la création d’une adaptation de Mass Effect en série TV, qui serait diffusée sur Prime Video. Les choses avançaient timidement de ce côté, mais la machine était du moins en place, avec un showrunner (Doug Jung) déjà désigné depuis l’année dernière. Et si des rumeurs avaient avancé que la série était en phase de réécriture pour parler à un public plus large, Daniel Casey, scénariste, avait démenti l’information.

Maintenant que le prochain Mass Effect est annulé, il est naturel de se demander ce qu’il advient de cette série. Electronic Arts n’a pas adressé un mot à son sujet hier lors de l’annonce de BioWare, mais IGN a pu se renseigner de son côté. Le site nous apprend via des sources chez Prime Video que l’adaptation de Mass Effect serait toujours en développement, et ce malgré l’arrêt de la licence chez EA.

Aucun créatif n’aurait quitté le navire pour le moment, la série continuant d’être dans les plans d’Amazon. Puisque l’annonce de la fermeture de BioWare est encore toute fraîche, il est peut-être encore difficile d’en voir pleinement les conséquences, mais pour l’heure, Shepard et compagnie se dirigent toujours vers Prime Video.

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Jaquette de Mass Effect Legendary Edition
Mass Effect Legendary Edition
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Date de sortie : 14/05/2021

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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