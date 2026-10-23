Wo Long 2: Wings of Ember – On y a joué, Team Ninja voit beaucoup plus grand pour sa suite

Pour vous donner une idée des conditions de cette prise en main, nous avons joué sur une version PS5 en cours de développement. Durant la présentation du jeu par Koei Tecmo, l’accent a été mis sur les retours de l’Alpha Demo que nous avions pu prendre en main lors de la Gamescom 2026. L’éditeur japonais nous a ainsi fourni un rapport complet d’une dizaine de pages sur les retours du public et de la presse, avec tous les ajustements prévus pour chaque élément. Celui-ci est d’ailleurs rendu public dès aujourd’hui. Ainsi, certaines critiques ou ressentis risquent de changer pour la version finale.

Pas nécessairement besoin d’avoir fait le premier ?

Je tiens d’abord à préciser d’emblée que je découvre la licence avec ce deuxième épisode, c’est donc en tant que néophyte que nous avons abordé cette preview, même si l’on connait plutôt bien le style de Team Ninja grâce aux différents jeux Nioh. Par ailleurs, Koei Tecmo nous indique que si vous êtes dans le même cas, il n’est pas nécessaire d’avoir fait le premier opus. Néanmoins, il est tout de même conseillé d’avoir quelques connaissances sur les grandes lignes des Trois Royaumes. Si vous êtes un habitué des jeux de Koei Tecmo, cela ne devrait pas poser de problème (on dit merci à Dynasty Warriors et Romance of the Three Kingdoms).

Pour cette nouvelle aventure chinoise, direction l’an 208, à une période particulièrement mouvementée de l’histoire des Trois Royaumes. Le scénario prend place après les événements de Wo Long: Fallen Dynasty, mais nous invite à incarner un tout nouveau protagoniste. Il s’agit d’ailleurs d’un des arguments mis en avant par le studio pour justicier cet accessibilité aux nouveaux venus. Ce héros anonyme cherche à obtenir justice après la destruction de son village par les forces de Cao Cao. Son périple l’amènera notamment à croiser la route de Liu Bei et Sun Quan, deux figures historiques importantes de cette période, avant de prendre part à plusieurs batailles emblématiques, dont celles de Changban et des Falaises rouges.

On retrouve donc ce mélange entre histoire et dark fantasy qui caractérisait déjà le premier épisode, avec des affrontements opposant aussi bien des soldats que des créatures démoniaques. Il va néanmoins être difficile d’aborder la narration tant cette prise en main ne s’est pas trop attardé là-dessus, néanmoins on reste sur une structure qui semble assez accessible façon Dynasty Warriors. Même en connaissant plutôt bien les Trois Royaumes grâce aux adaptations connus, il faut avouer que ce cadre fantastique permet d’apprécier ce conte historique avec un regard neuf grâce à ce changement d’ambiance.

L’une des principales ambitions de cette suite concerne toutefois sa structure. Alors que le premier opus reposait sur des missions relativement cloisonnées, Wo Long 2 propose des champs de bataille nettement plus vastes et une plus grande liberté d’exploration. Cette évolution doit notamment permettre de mieux retranscrire l’ampleur des affrontements historiques, tout en nous offrant davantage de possibilités. Notre session nous a justement permis de découvrir une partie de la bataille des Falaises rouges.

Des champs de bataille plus vastes et plus stratégiques

On a ainsi commencé à naviguer entre les navires de guerre sur des cordes, tout en affrontant quelques soldats de Cao Cao, avant d’atterrir progressivement sur la terre ferme où les démons rejoignent la fête. Nous sommes par la suite passés par des grottes et des zones plus rocailleuses, avec des déluges de feu déferlant à intervalles réguliers dans les différentes zones. En plus de devoir se protéger et passer au bon moment, il a fallu affronter les ennemis entre ces espaces de sûreté assez restreints. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Wo Long 2 propose effectivement un challenge assez corsé.

Il ne s’agit pas vraiment d’un passage qui ne permet de bien expérimenter cette fameuse ouverture plus prononcée, mais elle nous immerge dans l’ambiance de cette bataille avec des combats quasi sans interruption contre les soldats et les démons. Wo Long 2 ajoute également de nouvelles mécaniques stratégiques. Le système de moral, qui constituait déjà l’une des particularités de Wo Long: Fallen Dynasty, fait son retour. Pour rappel, chaque combattant possède un niveau de moral qui influence sa puissance et permet notamment d’évaluer sa dangerosité. Il est possible d’augmenter le sien en progressant, en éliminant des adversaires et en plantant des drapeaux de combat.

Mais cette fois, nos actions pourront également affecter les forces ennemies. En interceptant leurs approvisionnements, en détruisant leurs ressources ou en prenant le contrôle de certaines positions, on pourra affaiblir leur moral et modifier progressivement le rapport de force. La conquête d’une base demandera notamment d’en éliminer le chef, puis de planter des drapeaux militaires pour affaiblir les défenseurs.

Une fois une position conquise, il sera également possible d’y affecter des officiers recrutés au cours de l’aventure. Ces derniers possèdent différentes affinités et caractéristiques permettant d’obtenir des bonus en fonction de leur affectation. En dehors de la recherche de trésors ou de nouveaux équipements, l’exploration pourrait ainsi s’étoffer grâce à cette nouvelle dimension stratégique. Même si l’on a bien planté quelques drapeaux au cours de cette session, il s’agit d’un élément à jauger sur une plus longue session de jeu, en particulier concernant son impact sur la difficulté.

Des combats techniques et spectaculaires

Les affrontements restent évidemment au cœur de Wo Long 2 qui conserve son système d’Esprit. Celui-ci qui détermine en grande partie le déroulement des combats. Ici, nous n’avons pas de barre d’endurance traditionnelle, mais plutôt une jauge qui évolue au fil des échanges. En attaquant et en réussissant des parades, on peut augmenter son Esprit tout en réduisant celui de l’adversaire. Une fois sa jauge suffisamment affaiblie, ce dernier entre dans un état de défaillance qui permet de lui infliger une puissante frappe mortelle. Une faiblesse qui peut également s’appliquer à nous si l’on ne fait pas assez attention.

Tout l’intérêt du système repose donc sur la capacité à alterner les offensives et les actions défensives. Les parades occupent notamment une place essentielle, puisqu’elles permettent de repousser les attaques adverses et de reprendre immédiatement l’avantage. Ce n’est pas forcément évident à assimiler au début car la mécanique demande de bien observer les mouvements ennemis et de maîtriser son timing. Toutefois, cela a le mérite d’offrir une approche rafraichissante des combats étant donné que l’on doit sans arrêt alterner entre attaque et défense, mais pas n’importe comment.

Le plus difficile est de passer à l’attaque pour ne pas voir sa jauge dans le négatif, ce qui évite les styles de jeu trop passif. La principale nouveauté vient des compétences incisives qui tirent leur puissance de Huang, l’animal totem associé à notre protagoniste. Elles permettent de renforcer certaines actions fondamentales, à commencer par les parades, les sauts ou encore les déplacements aériens. Il devient ainsi possible de contre-attaquer immédiatement après une parade réussie, de passer derrière certains adversaires ou de les projeter au sol en utilisant des mouvements très acrobatiques.

Ces nouvelles possibilités sont d’ailleurs indispensables face aux coups critiques, que l’on reconnait grâce à un halo rouge autour de l’ennemi. Cela rajoute un peu plus de profondeur aux affrontement, notamment en ce qui concerne la lecture du jeu. À noter que Team Ninja a déjà procédé à plusieurs ajustements depuis la démo alpha, notamment pour assouplir les fenêtres de parade et améliorer la récupération d’Esprit. Au niveau de l’arsenal, nous avons une proposition assez complète avec 18 armes disposant de techniques propres et de différentes compétences à débloquer.

Notre session mettait notamment en avant les doubles chakrams, une nouvelle arme avec une prise en main rappelle énormément ce que l’on a dans Dynasty Warriors: Origins. La licence impressionne ainsi avec un gameplay très spectaculaire et aérien avec un gros potentiel de combos en changeant d’arme à la volée. Il est en effet possible d’en équiper deux à la fois. Le système d’équipement et de loot ressemble à peu de chose de près à celui de Nioh avec les différentes raretés et le code couleur. Un système de loot abondant que l’on n’apprécie pas forcément et qui risque de diviser la communauté, comme pour Nioh 3 par exemple.

Les deux boss proposés durant cette session (dont un secret) se sont révélés être des adversaires de taille sans être insurmontables. Malgré tout, il est possible d’exploiter quelques failles qui facilitent les affrontements. Ainsi, Wo Long 2 doit encore trouver le bon équilibre entre exigence et accessibilité. Cela semble en tout cas bien parti, compte tenu du sérieux avec lequel les développeurs prennent en compte les retours des joueurs.

Malgré une prise en main assez courte compte tenu de l’ambition voulu par Team Ninja sur l’évolution de sa licence, Wo Long 2: Wings of Ember s’annonce assez prometteur. Le studio japonais cherche à renforcer sa formule sur plusieurs fronts et prend les retours très au sérieux. Reste à déterminer si tous ces systèmes parviendront à former un ensemble cohérent, sans compromettre la nervosité des affrontements qui a contribué à la réputation du premier épisode. L’équilibrage de la difficulté sera également un enjeu crucial pour cette suite. Nul doute qu’il changera beaucoup d’ici sa sortie, mais la base est néanmoins assez solide. Notamment ses combats aériens spectaculaires.