Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold

Rayman n’a pas oublié son béret

Après Astral Ascent et sa mise à jour en collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33, c’est autour de Rayman Legends Retold de symboliser une certaine fraternité montpelliéraine en prévoyant du contenu lié au RPG de Sandfall Interactive sonnant presque comme une évidence.

Gratuitement et dès le 3 décembre, date de sortie du remake, Rayman et Barbara pourront porter les tenues « Baguette » que l’équipe de Gustave a remis au goût du jour. Alessandro Arndt Mucchi d’Ubisoft Milan nous avait prévenu qu’il y aurait des costumes « vraiment super », et on imagine qu’il pensait notamment à cette ref’ amusante.

Visiblement, rien pour Globox ou Grand Mini, mais qui sait ce que la garde-robe prévue par Ubi Milan et Ubi Montpellier a encore à nous offrir comme crossovers savoureux.

Rayman Legends Retold est attendu sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.