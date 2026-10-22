Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold

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Montpellier est un terreau très fertile du jeu vidéo français, et si on a pu autant parler du savoir-faire local, c’est évidemment grâce au rayonnement international de Clair Obcur: Expedition 33, sorti en avril 2025. Nous sommes beaucoup a avoir pris l’habitude de penser à ceux qui viennent après, mais n’oublions pas ceux qui étaient là avant. Ubisoft Montpellier est un grand nom du coin et de notre hexagone, et en guise de clin d’œil amusé entre studios, les fameuses tenues caricaturales et franchouillardes du RPG de Sandfall Interactive pourront être sélectionnés dans Rayman Legends Retold.

Rayman Legends Retold // Source : Ubisoft

Rayman n’a pas oublié son béret

Après Astral Ascent et sa mise à jour en collaboration avec Clair Obscur: Expedition 33, c’est autour de Rayman Legends Retold de symboliser une certaine fraternité montpelliéraine en prévoyant du contenu lié au RPG de Sandfall Interactive sonnant presque comme une évidence.

Gratuitement et dès le 3 décembre, date de sortie du remake, Rayman et Barbara pourront porter les tenues « Baguette » que l’équipe de Gustave a remis au goût du jour. Alessandro Arndt Mucchi d’Ubisoft Milan nous avait prévenu qu’il y aurait des costumes « vraiment super », et on imagine qu’il pensait notamment à cette ref’ amusante.

Visiblement, rien pour Globox ou Grand Mini, mais qui sait ce que la garde-robe prévue par Ubi Milan et Ubi Montpellier a encore à nous offrir comme crossovers savoureux.

Rayman Legends Retold est attendu sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold
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Date de sortie : 03/12/2026

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