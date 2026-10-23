Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français

Des voix FR… mais lesquelles ?

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur n’aura peut-être pas droit à une vraie édition physique en français (l’import de la version japonaise avec du français reste une option, mais au moins il sera doublé. Sur Twitter, Level-5 a indiqué que le jeu sera même disponible dans plusieurs langages, de l’anglais à l’italien, en passant par l’espagnol et le français.

À cela vient cependant s’ajouter une autre crainte : celle de ne pas voir le casting d’origine revenir, ou pire encore qu’il soit remplacé par des voix IA. Si une partie du public pense cela, c’est parce que Level-5 a mis les bouchées doubles sur l’IA générative ces derniers temps. Suite à une conférence catastrophique qui suintait l’IA par tous les pores, le studio avait voulu se montrer rassurant en indiquant qu’aucun élément d’IA générative ne serait présent dans le jeu final. Ce qui ressemblait plus à du damage control qu’autre chose, tant l’outil semble être implémenté dans les processus de développement chez eux. Affaire à suivre, avec, on l’espère, une prochaine bande-annonce en VF pour rassurer tout le monde.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est attendu sur Switch, Switch 2, mais également sur PC et sur PlayStation 5, ce qui sera une première pour la série.