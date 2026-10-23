Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français

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Le retour de Professeur Layton devrait ravir les fans de la saga, mais il faut dire que les déboires de Level-5 et l’absence de version physique en France gâchent un peu la fête. À cela venait s’ajouter la crainte que Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur ne soit pas doublé dans notre langue, même si des indices laissaient penser que ce serait tout de même le cas. On en a désormais le cœur net puisque le studio vient de confirmer la chose sur ses réseaux sociaux.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur // Source : Level-5

Des voix FR… mais lesquelles ?

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur n’aura peut-être pas droit à une vraie édition physique en français (l’import de la version japonaise avec du français reste une option, mais au moins il sera doublé. Sur Twitter, Level-5 a indiqué que le jeu sera même disponible dans plusieurs langages, de l’anglais à l’italien, en passant par l’espagnol et le français.

À cela vient cependant s’ajouter une autre crainte : celle de ne pas voir le casting d’origine revenir, ou pire encore qu’il soit remplacé par des voix IA. Si une partie du public pense cela, c’est parce que Level-5 a mis les bouchées doubles sur l’IA générative ces derniers temps. Suite à une conférence catastrophique qui suintait l’IA par tous les pores, le studio avait voulu se montrer rassurant en indiquant qu’aucun élément d’IA générative ne serait présent dans le jeu final. Ce qui ressemblait plus à du damage control qu’autre chose, tant l’outil semble être implémenté dans les processus de développement chez eux. Affaire à suivre, avec, on l’espère, une prochaine bande-annonce en VF pour rassurer tout le monde.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est attendu sur Switch, Switch 2, mais également sur PC et sur PlayStation 5, ce qui sera une première pour la série.

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Jaquette de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
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Date de sortie : 10/12/2026

Phantom Blade Zero aura bien droit à une édition physique, mais il faudra attendre l’année prochaine

Une édition collector est même au programme Phantom Blade Zero a beau attirer beaucoup de regards depuis son annonce, tout le monde n’est pas forcément prêt à passer à la caisse. Parmi les plus récalcitrants, on retrouve celles et ceux qui préféraient attendre une édition physique du jeu. Cette patience aura payé, puisqu’en partageant le trailer de lancement du jeu, S-Game confirme par la même occasion qu’une édition physique PS5 est bien au programme pour Phantom Blade Zero, et oui, elle disposera bien d’un disque (reste à savoir si tout le jeu sera contenu dedans). Simplement, ne l’attendez pas pour la sortie du jeu. Cette édition arrivera en décalé, dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions pour le moment. Mais à ce stade, puisque des éditions physiques, il n’y en aura bientôt plus, on peut relativiser le fait que celle-ci arrive avec un peu de retard. D’autant plus que S-Game ne se contentera pas d’une seule édition ici. Une édition Ultimate est également dans les tuyaux si l’on en croit cette vidéo, même si l’on ignore ce que l’on retrouvera à l’intérieur en dehors du fait que l’on aura droit à un joli emballage. Pour les…

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