Mass Effect : L’épisode annulé aurait pu s’appeler Mass Effect Universe, une bande-annonce du jeu serait apparue en ligne

Une vidéo qui était prévue pour les Game Awards ?

Si l’on met le conditionnel autour de cette bande-annonce du jeu Mass Effect annulé (diffusée sur Reddit), c’est parce qu’il est impossible d’en vérifier la source. Et à l’heure où l’IA s’invite partout et effectue de sacrées avancées techniques, mieux vaut jouer la carte de la prudence. Cela dit, la vidéo qui vient de fuiter de Mass Effect Universe est bien trop riche et précise pour de l’IA générative.

Car oui, ce jeu annulé aurait visiblement pu s’appeler Mass Effect Universe si l’on en croit le titre illustré à la fin de cette bande-annonce. On y voit un nouveau protagoniste portant le manteau du personnage dévoilé il y a quelques années, tout en nous montrant des tas d’éléments très caractéristiques de Mass Effect, que ce soit au niveau des races présentées ou des pouvoirs utilisés.

Cette vidéo n’était probablement qu’une note d’intention, mais elle avait le mérite de poser les bases d’un jeu Mass Effect assez proche de la trilogie originale, loin d’Andromeda, toujours dans l’éventualité où cette vidéo est authentique. On y voit même Liara à la toute fin de celui-ci, ce qui n’est pas une surprise dans la mesure où ce personnage était déjà apparu dans le tout premier teaser d’annonce de ce Mass Effect.

Avec un Geoff Keighley qui vient de poster une image de Liara sur Twitter sans autre message, on en vient à se dire que ce trailer était prévu pour être diffusé lors des prochains Game Awards. Des plans hypothétiques qui tombent de toute façon à l’eau, EA n’ayant pas eu envie d’accorder une autre chance à ce projet qui semblait pourtant prometteur. On en vient à se demander pourquoi l’éditeur n’a pas attendu deux mois de plus, ne serait-ce que pour jauger la réaction du public face à cette bande-annonce.