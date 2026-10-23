Face aux critiques, Exodus change la tête de son protagoniste, même si vous pourrez le personnaliser vous-mêmes

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Avatar de Jordan

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Même lorsqu’un jeu dispose d’un avatar que l’on peut personnaliser à notre guise, avoir une tête d’affiche principale et fixe pour assurer la promotion du titre est toujours pratique. Tout le monde a par exemple en tête les deux versions de Shepard dans Mass Effect. C’est sans doute pourquoi Archetype a pris en compte les retours du public autour du visage de Jun, votre avatar dans Exodus.

Exodus // Source : Archetype Entertainment

Nouvelle tête, même mission

Dès l’annonce d’Exodus, le visage de Jun est resté à peu de choses près le même et a été la cible de nombreuses critiques, certains trouvant son visage trop anguleux, avec un menton trop prononcé. Et puisque avoir des héros qui n’ont pas un physique d’Apollon est visiblement interdit dans cette industrie, Archetype s’est dit qu’il valait mieux repenser le visage prédéfini de son protagoniste pour mieux vendre le jeu.

On découvre aujourd’hui le nouveau visage retravaillé de Jun dans une nouvelle vidéo d’Exodus. Presque yassifié pour l’occasion, il apparaît ici un peu plus lisse, mais cela plaira peut-être à celles et ceux qui n’aimaient pas le visage précédent (on vous met l’avant-après dans la galerie plus bas).

Si c’était important pour Archetype, c’est aussi parce que les options de personnalisation devraient rester assez limitées au niveau du contour du visage. Vous pourrez bien opter pour de la pilosité faciale, des tatouages ou encore d’autres coupes de cheveux, mais ne vous attendez pas à tout modifier. On attend aussi de voir un peu plus en action la version féminine de Jun, pas vraiment présente dans le marketing jusqu’ici.

Exodus sera disponible dès le 7 avril sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Exodus
Exodus
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Date de sortie : 07/04/2027

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