Test Kirby Air Riders – Un outsider anachronique face aux géants du genre

Publié le :

Par :

1 commentaire

1
8.5

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Kirby Air Riders
Kirby Air Riders
switch 2

Date de sortie : 20/11/2025

  • Un gameplay ultra accessible mais plus profond qu’il n’y paraît
  • Un mode City Trial magistral, toujours aussi addictif
  • Une direction artistique colorée et fidèle à l’esprit Kirby
  • Une fluidité exemplaire pour un titre aussi nerveux
  • Un solo enfin présent avec un mode Road Trip soigné
  • Un contenu robuste (circuit, riders, bolides...)
  • Un gameplay qui pourra être trop simple et/ou trop chaotique pour certains
  • Certains modes redondants sur la durée
  • Graphiquement assez sage pour de la Switch 2
8.5

Kirby Air Riders n’est peut-être pas le jeu de course le plus moderne ou le plus ambitieux de 2025, surtout face à Mario Kart World et Sonic Racing CrossWorlds, mais c’est indéniablement l’un des plus sincères et des plus rafraîchissants. En renouant avec une philosophie de game design presque disparue, faite de fun immédiat, de mécaniques épurées et d’idéaux arcade assumés, Masahiro Sakurai livre un titre généreux, cohérent et étonnamment riche lorsqu’on plonge dans ses subtilités. Ce Kirby Air Riders ne conviendra évidemment pas à tout le monde, notamment aux amateurs de compétition pure ou de gameplay très technique qui resteront peut-être sur leur faim. Mais pour ceux qui cherchent un jeu convivial, accessible, nerveux, doté d’une identité forte et d’un charme certain, il s’impose comme un choix particulièrement réjouissant en cette fin d’année.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Kirby Air Riders fait le plein de nouveaux modes et sera jouable via une démo limitée en ligne

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby Air Riders fait le plein de nouveaux modes et sera jouable via une démo limitée en ligne

Un nouveau Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders aura lieu cette semaine

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders aura lieu cette semaine

Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)

switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)

Nos premières impressions sur Kirby Air Riders, un titre dynamique et plaisant malgré quelques doutes

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nos premières impressions sur Kirby Air Riders, un titre dynamique et plaisant malgré quelques doutes
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires