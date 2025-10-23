Kirby Air Riders fait le plein de nouveaux modes et sera jouable via une démo limitée en ligne

On ne pourra guère faire plus complet que ce Nintendo Direct

Dans ce nouveau Direct, le réalisateur a expliqué en long et en large les nouveautés à attendre dans ce Kirby Air Riders. Il a d’abord été question du mode Top Ride, qui propose des courses en vue de dessus, et qui fait donc son grand retour avec plusieurs caméras possibles et la possibilité de jouer en ligne. Tous les riders et bolides pourront être utilisés ici, avec différents circuits, chacun possédant quelques éléments de parcours uniques.

On découvre aussi le mode Road Trip, dans lequel on sélectionne un Rider pour accomplir des séries de défis tirés des autres modes, comme des affrontements en stade ou des parcours sur des circuits Top Ride. On trouve quelques aires de repos entre certains défis, et si l’on n’osera pas dire que cela lorgne du côté du rogue-like, vous comprenez un peu l’idée. Le jeu disposera aussi d’un HUB en ligne dans lequel vous pourrez interagir avec vos amis.

Le mode Air Ride offrira quant à lui la possibilité de changer de bolide à chaque tour, et ce Nintendo Direct a présenté plein de nouveaux pouvoirs qui vont modifier le rapport de force des courses. Et évidemment, de nouveaux bolides personnages ont été confirmés, comme Desroche, Choiroc, ou encore le hamster Rick, avec 5 nouveaux amiibos à découvrir.

L’autre information à retenir, c’est celle d’une démo en ligne qui ne sera accessible que durant un temps limité, à savoir :

8 novembre de 9h à 15h

9 novembre de 1h du matin à 7h et de 16h à 22h

15 novembre de 9h à 15h

16 novembre de 1h du matin à 7h et de 16h à 22h

Kirby Air Riders est prévu pour une sortie le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2.