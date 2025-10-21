Un nouveau Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders aura lieu cette semaine
Allez savoir pourquoi, parmi tous les jeux Nintendo, c’est Kirby Air Riders qui a le droit à deux Nintendo Direct. Sans doute parce que Masahiro Sakurai aime beaucoup parler. Et ça tombe bien, puisqu’on aime beaucoup l’écouter. Comme prévu, un deuxième Nintendo Direct consacré au jeu a été annoncé, et celui-ci est bien prévu pour une diffusion cette semaine.
Un Nintendo Direct encore plus long que le précédent
Un nouveau Nintendo Direct spécial Kirby Air Riders sera donc diffusé ce jeudi 23 octobre, à 15 heures, heure de Paris. Naturellement, même si cela parait évident, n’attendez des informations que sur ce jeu durant ce Nintendo Direct, et sur aucun autre.
Et des informations, il y en aura. Sans doute même un peu trop. Vous pensiez que le Nintendo Direct précédent de 45 minutes s’étirait en longueur ? Eh bien, ce n’était rien face à cette prochaine émission, qui va durer une heure. Allez savoir ce que Masahiro Sakurai a encore en réserve pour que cette présentation s’étale sur autant de temps, mais on devrait sans doute y découvrir de nouveaux modes de jeu, en plus de ceux déjà annoncés, et peut-être de nouveaux personnages et véhicules.
Kirby Air Riders est quant à lui prévu pour une sortie le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Date de sortie : 20/11/2025