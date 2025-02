La version PC de Marvel’s Spider-Man 2 démarre mal et reçoit une brève mise à jour pour tenter de corriger le tir

Un hotfix avant une mise à jour plus importante

Avec des évaluations « moyennes » sur Steam, la version PC de Marvel’s Spider-Man 2 semble poser problème. Beaucoup de commentaires font état de nombreux bugs techniques et d’une optimisation très discutable.

Un premier hotfix a été publié par Nixxes dans la foulée du lancement, avant un deuxième qui est arrivé aujourd’hui. Celui-ci permet notamment d’améliorer la stabilité du jeu en empêchant quelques crashs de survenir, dans la mesure du possible. Il devrait aussi permettre d’obtenir les succès du jeu qui ne pouvaient pas être débloqués chez certaines personnes à cause d’un bug. Ce petit patch corrige aussi quelques soucis d’affichage lors de l’utilisation d’une DualShock 4 ainsi que lors d’une mission spécifique qui pouvait bloquer l’avancée.

Ce n’est là que le premier pas vers de correctifs plus importants pour ce Marvel’s Spider-Man 2 sur PC, qui devraient arriver via une mise à jour plus massive, qui devrait nécessiter un peu plus de temps.