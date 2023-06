Marvel’s Spider-Man 2 : La carte sera presque deux fois plus grande que celle du premier jeu

Le Queens et Brooklyn enrichissent la map

Dans celle de Famitsu tout d’abord, le directeur créatif Bryan Intihar nous parle de la carte du jeu, qui sera sensiblement plus grande que dans les précédents opus. On reste évidemment à New-York, mais de nouveaux quartiers s’ouvrent en dehors de Manhattan, comme on a pu le voir dans le trailer de gameplay. Et cela permet notamment de presque doubler la carte du jeu originale :

« Nous avons ajouté le Queens et Brooklyn cette fois, donc en gros, la taille de la carte est environ deux fois plus grande que dans les titres précédents. Étant donné que ces deux zones sont un peu plus petites et résidentielles, je pense que vous les trouverez différentes de Manhattan. Nous avons préparé des situations inattendues que nous n’avions jamais faites auparavant. »

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient peur que se balader dans New-York sente un peu trop le réchauffé par rapport aux premiers jeux.

Passer de Miles à Peter en un bouton

L’interview d’Eurogamer fait quant à elle le point sur la manière dont on pourra switcher entre Peter et Miles. Dans la présentation de gameplay, le changement de héros était uniquement motivé par des questions de scénario, et on s’inquiétait déjà à l’idée que ce soit tout le temps le cas, du moins jusqu’au endgame.

Rassurez-vous, ça ne sera pas le cas, puisqu’en dehors du scénario, il sera possible de switcher entre les deux Spider-Man à l’aide d’une seule touche :

« Nous avons du contenu conçu autour de Peter, nous avons du contenu conçu autour de Miles et nous avons du contenu où vous pouvez jouer n’importe lequel des deux. Vous pourrez – dans le monde ouvert – basculer librement entre eux en appuyant simplement sur un bouton. Pouvoir basculer si rapidement entre les deux personnages est vraiment, vraiment génial. Le simple fait de pouvoir choisir avec qui je veux jouer pour une certaine activité… c’est tellement génial d’avoir cette fonctionnalité. C’est quelque chose que nous n’aurions probablement pas pu faire auparavant. »

Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible dans le courant de l’automne sur PS5.