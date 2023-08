Marvel’s Spider-Man 2 aura plusieurs options d’accessibilité, dont une qui permettra de ralentir l’action

Ralentis Spidey

Dans une nouvelle FAQ publiée sur le site en question, on peut y voir que ce Marvel’s Spider-Man 2 inclura évidemment de nombreuses options d’accessibilité, comme de la retranscription audio des menus ou des descriptions plus poussées pour les sous-titres. Des options désormais courantes dans la plupart des titres modernes, mais on peut en voir une autre plus inhabituelle.

Selon ce qui est indiqué, il sera possible de ralentir l’action l’on jouera. Plusieurs degrés seront proposés entre 70%, 50% et 30%, afin de faciliter la vie aux personnes pour qui le gameplay est trop rapide. Le jeu reposant sur des combats où le timing joue parfois une importance cruciale (notamment pour les contres), cette option est très appréciables pour celles et ceux qui en auront besoin, sachant qu’il sera possible de changer cette vitesse à tout moment.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre prochain en exclusivité sur PlayStation 5.