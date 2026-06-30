Marvel’s Blade : Selon The Verge, le jeu pourrai être annulé par Xbox et Arkane Lyon serait sous la menace d’une fermeture

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Difficile de trouver encore les mots pour exprimer à quel point la situation chez Xbox est catastrophique en ce moment. Le couperet peut tomber sur n’importe quel studio, avec des licenciements qui pourraient toucher tout le monde dans le cadre du fameux « reset » promis par la PDG Asha Sharma. On pensait malgré tout qu’Arkane Lyon était relativement « sauf », ne serait-ce que parce que Todd Howard affirmait il y a peu que le Marvel’s Blade se portait bien. Mais c’était là oublier une règle tacite entourant Xbox ces derniers temps : ne jamais croire sur parole un quelconque exécutif du groupe.

Marvel's Blade
Marvel's Blade // Source : Bethesda

Tout le monde se prépare au pire

En attendant que Microsoft s’exprime officiellement sur les licenciements, ce qui pourrait arriver dès la semaine prochaine (le 6 juillet), le site The Verge nous partage une bien triste nouvelle, même si celle-ci est encore à prendre avec des pincettes.

Selon le journaliste Tom Warren, Xbox chercherait à fermer ou à vendre au moins 5 studios. Parmi eux se trouverait Arkane Lyon. Warren précise que Xbox réfléchirait à annuler Marvel’s Blade, un jeu dont la date de sortie en interne aurait été décalée à fin 2027 (alors qu’une sortie cette année aurait été initialement prévue), alors qu’il aurait déjà dépassé son budget. S’il est possible que le studio soit revendu ou sauvé d’une certaine manière, le jeu aurait quant à lui moins de chances de s’en sortir. Ce qui serait fou, surtout après une telle sortie de Todd Howard sur le jeu, mais on a déjà vu Xbox vanter un studio pour le fermer le lendemain (Tango Gameworks).

Parmi les autres studios à risque, on retrouve Compulsion Games, Ninja Theory et Double Fine, ainsi qu’Undead Labs si l’on en croit les sources de GamesBeat rapportées plus tôt dans la journée. Au-delà des fermetures de studios, des centaines d’emplois seraient menacés à travers tout Xbox, notamment chez Blizzard et Bethesda.

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